Ridicarea vizelor pentru romani, incerta. Negocierile pe acordul Canada – UE au esuat

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri dimineata, ca tara noastra si Canada au ajuns la un acord privind ridicarea vizelor pentru romani, astfel ca nu mai avem motiv sa ne opunem semnarii acordului de liber schimb si din decembrie 2017 ar urma sa calatorim liber in Tara Artarilor. Insa negocierile Canada-UE au esaut in cursul dupa-amiezii.

Ottawa a anuntat ca, dupa ce premierul Valoniei s-a aratat extrem de nemultumit de discutile pe acord si a anuntat ca inca nu sunt indeplinite toate conditiile pentru partea belgiana, acordul este in impas deocamdata si nu va mai fi semnat saptamana viitoare.

Ministrul canadian al Comertului International, Chrystia Freeland, a transmis dupa esuarea negocierilor ca acest lucru reprezinta o “oportunitate ratata” de a semna acordul pe 27 octombrie, relateaza CBC.

Daca nu e ratificat in toate statele, acordul de liber-schimb nu poate intra in vigoare si deci nici intelegerea Romaniei cu canadienii.

Care sunt nemultumirile belgienilor

Paul Magnette, seful Guvernului regiunii belgiene Valonia, a criticat anterior rezultatele negocierilor din ultimele ore cu Uniunea Europeana si Canada.

“Exista noi progrese semnificative care au fost facute, in special in dosarul agricol. In schimb, pentru noi raman dificultati, in special in dosarul arbitrajului”, a spus Magnette, adaugand ca, in ciuda progreselor facute in acest punct, tot nu este suficient, informeaza News.ro.

In prezent, toate cele 28 de Guverne UE sustin CETA, dar Belgia nu isi poate da aprobarea oficiala fara sustinerea a cinci administratii subfederale si a Valoniei.

CETA ar fi urmat sa fie semnat la summitul UE-Canada pe 27 octombrie, in prezenta premierului canadian Justin Trudeau.