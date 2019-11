Rezultate parțiale, reprezentand 98,67% din voturi: 36,66% Iohannis, 24,01% Dăncilă, 13,74% Barna

Biroul Electoral Central a prezentat rezultate oficiale parțiale ale primului tur al alegerilor prezidențiale, care s-a desfășurat duminică, 10 noiembrie 2019. Pe primul loc, așa cum arătau și exit-pollurile și sondajele de opinie, se clasează detașat Klaus Iohannis.

UPDATE: După raportarea de catre Biroul Electoral Central a rezultatelor din 98,67% din secțiile de votare din România (8,322,185 din 8.683.688 voturi), iată rezultatele parțiale:

36.66% Iohannis

24.01% Dăncilă

13.74% Barna

9.28% Diaconu

5.60% Paleologu

4.17% Hunor

2.73% Bruynseels

1.48% Cumpănașu

După raportarea rezultatelor din 22,99% din secțiile de votare din diaspora (60,041 din 672.709 voturi), iată rezultatele parțiale:

55.14% Iohannis

23.55% Barna

7.26% Paleologu

3.60% Diaconu

3.57% Dăncilă

2.11% Cumpănașu

1.48% Bruynseels

1.24% Hunor

După raportarea rezultatelor din 95,28% (7.825.909 din 8.683.688) din secțiile de votare din România, iată rezultatele parțiale oficiale:

36,60% Iohannis

24,32% Dăncilă

13,37% Barna

9,28% Diaconu

5,52% Paleologu

4,32% Hunor

2,73% Bruynseels

1,48% Cumpănașu

După raportarea rezultatelor din 76,78% (5.526.240 din 8.683.688) din secțiile de votare din România, iată rezultatele parțiale:

36,74% Iohannis

25,23% Dăncilă

12,13% Barna

9,05% Diaconu

5,24% Paleologu

5,00% Hunor

1,52% Cumpănașu

Rezultatele parțiale oficiale, prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) după procesarea datelor din 11.648 de secții de votare, reprezentând 47 la sută din voturile exprimate în țară, arată astfel:

1. Klaus Iohannis – 36,74 la sută

2. Viorica Dăncilă – 25,74 la sută

3. Dan Barna – 11,47 la sută

4. Mircea Diaconu – 8,80 la sută.

Au sosit și primele rezultate parțiale din DIASPORA. După prelucrarea datelor din 51 de secții de vot din diaspora, ierharhia este cu totul alta: Klaus Iohannis este în cursă strânsă cu Dan Barna. Primul are 38,24 la sută din voturi, în timp ce al doilea are 38,12 la sută din sufragii. Viorica Dăncilă este pe locul al treilea, cu numai 5,37 la sută din voturi, iar Mircea Diaconu are 4,98 la sută.

