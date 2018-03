Rezultate oficiale: Putin a fost reales cu peste 76% din voturile exprimate

Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi.

Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%).

Prin aceasta victorie, Putin, care a fost presedinte din 1999 in 2008 si din 2012 pana in prezent, iar premier din 2008 in 2012, va ramane la Kremlin pana in 2024.

Dupa ce a fost reales triumfal, intr-un scrutin fara suspans, dar patat de numeroase acuzatii de nereguli, Putin a declarat in fata a mii de sustinatori, adunati in centrul Moscovei, ca victoria lui este un semn de “incredere” si “speranta” din partea rusilor.

“Vad increderea si speranta poporului nostru, vom munci la fel de dur, tot atat de responsabil si eficient”, a declarat el duminica seara in fata simpatizantilor sai, adunati langa Kremlin.

“Vad recunoasterea faptului ca multe lucruri au fost facute in conditii foarte dficile”, a adaugat el.

Totusi, prezenta la vot a fost la acest scrutin cea mai scazuta din 1990 incoace.