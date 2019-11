Rezultate finale la alegerile prezidentiale, turul I, de la BEC: Iohannis 37,82%, Dancila 22,26%

Biroul Electoral Central a anuntat, joi, rezultatele finale ale primului tur al alegerilor prezidentiale, dupa ce au fost centralizate toate voturile atat din tara, cat si din strainatate.

Iata clasamentul final:

Klaus Iohannis – 37,82%

Viorica Dancila – 22,26%

Dan Barna – 15,02%

Mircea Diaconu – 8,85%

Theodor Paleologu – 5,72%

Kelemen Hunor – 3,87%

Ramona Ioana Bruynseels – 2,65%

Alexandru Cumpanasu – 1,53%

Viorel Catarama – 0,53%

Bogdan Stanoevici – 0,43%

Catalin Ivan – 0,36%

Ninel Peia – 0,34%

Sebastian Popescu – 0,33%

John-Ion Banu – 0,30%

Prezenta la vot in tara a fost de 47,66%, ceea ce inseamna ca 8.683.688 de alegatori s-au prezentat, duminica, la sectii.

In strainatate au votat un numar record de cetateni – 675.348, dintre care 25.319 prin corespondenta. Romanii din diaspora au avut la dispozitie 3 zile sa voteze in cele 838 de sectii deschise peste tot in lume, masurile fiind luate pentru a evita situatiile de la scrutinele precedente, cand au fost cozi de kilometri la sectii si mii n-au mai reusit sa voteze.

Turul al II-la al alegerilor prezidentiale va incepe, pentru diaspora, pe 22 noiembrie, la ora 12:00 si se va incheia duminica, 24 noiembrie, la ora 21:00. In tara, romanii sunt asteptati la urne pe 24 noiembrie.