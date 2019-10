Rezidentiatul poate avea loc pe 8 decembrie. Iohannis a promulgat legea

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea Rezidentiatului, la nici 48 de ore de la adoptarea ei in Parlament. Astfel, examenul de rezidentiat se poate desfasura in acest an pe 8 decembrie, dupa ce a fost amanat pe motiv ca nu s-a putut organiza pentru ca nu exista ministru la Educatie, care sa semneze ordinul.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009. Astfel, proiectul introduce, printre altele, prevederi in sensul ca cifra de scolarizare pentru rezidentiat pentru 2019 sa fie aprobata prin hotarare a Guvernului.

Aceasta cifra va fi egala cu numarul absolventilor de medicina cu diploma de licenta. Ministerul Finantelor asigura resursele financiare necesare scolarizarii prin rezidentiat la nivelul cifrelor de scolarizare aprobate.

In forma actuala a legii, cifra de scolarizare se aproba anual prin ordin comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Educatiei.

Pentru anul 2019, prin derogare, concursul national pentru admiterea in rezidentiatul pe locuri si pe posturi se organizeaza in temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Sanatatii.

Proiectul prevede ca spitalele pot sa faca de acum incolo pregatirea rezidentilor, degrevand universitatile de numarul mare de rezidenti existenti.

O alta prevedere introdusa este ca, dupa promovarea examenului si dupa expirarea stagiului minim aferent specialitatii, ministrul Sanatatii confirma prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, dupa caz, in cel mult 30 zile lucratoare de la ultima zi a sesiunii de examene organizata pentru specialitatea respectiva.

