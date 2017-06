Restrictii de circulatie in urma avertizarii de canicula

Circulatia rutiera a vehiculelor cu masa totala maxima mai mare de 7,5 tone pe drumurile nationale si autostrazile care tranziteaza judetele Arges, Buzau, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Caras – Severin, Dolj, Dambovita, Ilfov, Ialomita, Galati, Giurgiu, Gorj, Olt, Teleorman, Tulcea, Mehedinti, Prahova, Valcea si Vrancea va fi restrictionat, intre orele 12.00 si 20.00. Exceptie fac transporturile de persoane, vehiculele care participa la interventii in caz de forta majora si transporturile pentru distribuirea de apa si hrana in zonele calamitate.

Traficul rutier va fi restrictionat temporar pentru vehiculele cu masa totala mai mare de 7,5 tone in judetele pentru care Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo cu COD PORTOCALIU de canicula si disconfort termic accentuat, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane.

Exceptie de la restrictiile impuse fac transporturile de persoane, transporturile de animale vii si de produse perisabile de origine animala si vegetala, vehiculele care participa la interventii in caz de forta majora, transporturile funerare, transporturile, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru distribuire de carburanti, transporturile de marfuri sub temperatura controlata, transporturile pentru tractari vehicule avariate, transporturile pentru distribuirea de apa si hrana in zonele calamitate, transporturile cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizarii, transporturile de apa imbuteliata si transporturile de produse provenite din exploatari agricole.

Masura restrictionarii circulatiei rutiere a fost luata in baza prevederilor articolului 44 alin.2 al Ordonantei de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea protejarii sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate, se produc deformatii majore, ireversibile, cu pierderea stabilitatii imbracamintii rutiere.

