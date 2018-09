Referendumul pentru familia traditionala. Kelemen, sceptic: Nu stiu daca va fi in octombrie. Mi-e greu sa cred

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu crede ca referendumul pentru redefinirea familiei va avea loc pe 7 octombrie, asa cum a anuntat liderul PSD, Liviu Dragnea. El a afirmat ca nu se poate discuta despre referendum atata timp cat Guvernul nu a adoptat o Hotarare in acest sens.

“Pentru aia (organizarea referendumului – n.r.) trebuie o hotarare de Guvern, iar inainte de aia mai e un pas in Senat. Nu stiu daca va fi in octombrie sau nu va fi. Mi-e greu sa cred.

Astazi suntem in 3 septembrie si pana pe 7 octombrie se pot face toate procedurile inclusiv campania care trebuie sa fie de 30 de zile. Pana cand nu se va stabili prin Hotarare de Guvern, asa cum trebuie procedural, data referendumului, nu putem discuta”, a declarat Kelemen Hunor, la iesirea din biroul lui Liviu Dragnea.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat sambata seara, la finalul CEx, ca referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie.

“In primul rand, am dat un vot in Comitetul Executiv de sustinere a acestui obiectiv si am stabilit care sa fie data la care sa aiba loc referendum si s-a stabilit pentru 7 octombrie”, a declarat Liviu Dragnea.

Camera Deputatilor a adoptat, in mai 2017, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat in 6 iulie legea de modificare a Legii referendumului, dupa ce a cerut reexaminarea ei in Parlament si a sesizat si Curtea Constitutionala, insa CCR a respins ca inadmisibila sesizarea sefului statului.

Camera Deputatilor a adoptat Legea referendumului la sfarsitul lunii decembrie 2017, iar presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului reexaminarea acesteia.

In 4 aprilie, plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat Legea referendumului cu 195 de voturi “pentru”, 71 de voturi “impotriva” si 6 abtineri, in forma initiala.

Potrivit textului legii, “cetatenii sunt chemati sa isi exprime vointa prin vot in cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei in ultima duminica a perioadei de 30 de zile prevazuta in Constitutie, calculata de la data adoptarii de catre Parlament a proiectului legii constitutionale, Guvernul avand obligatia de a aduce la cunostinta publica, de indata, prin mijloace de comunicare in masa, textul acestuia si data referendumului”.

ziare.com