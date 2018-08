Rectificarea bugetara: Guvernul da 115 milioane de lei pentru Catedrala Neamului, mai mult decat pentru eradicarea pestei porcine

Ministerul Finantelor a publicat proiectul de rectificare bugetara, care prevede acordarea a 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Suma este mai mare decat cei 99,5 milioane de lei, alocati in plus pentru Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, pentru eradicarea pestei porcine africane.

Ministerul Finantelor a primit cea mai mare suma la aceasta prima rectificare bugetara din acest an, 1,28 miliarde lei, in principal pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE).

Secretariatul General al Guvernului (SGG) are in plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor.

Per total, cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza cu 7,09 miliarde de lei in urma rectificarii bugetare, in contextul in care veniturile au crescut cu 5,99 miliarde de lei.

Bani pentru referendumul dorit de Dragnea, pentru familia traditionala

Din suma totala primita de Ministerul Finantelor, 765,5 milioane de lei sunt pentru contributia Romaniei la bugetul UE, 240 milioane lei pentru schemele de ajutor de stat pentru investitii si rambursarea accizei la carburanti pentru transportatori, iar 200 milioane lei la Fondul de rezerva bugetara din care se va asigura finantarea referendumului pentru redefinirea familiei si a sumelor necesare inlaturarii efectelor calamitatilor.

Totodata, alte 580,7 milioane lei sunt, in principal, pentru plata despagubirilor acordate in baza legilor de restituire a proprietatilor, pentru cheltuieli de investitii in infrastructura IT si dotarea ANAF, precum si pentru participarea Romaniei la capitalul Bancii Asiatice pentru Investitii in Infrastructura.

1 miliard de lei pentru autoritatile locale si 950 de milioane la pensii

Totodata, Guvernul a decis sa aloce 1,126 miliarde de lei pentru bugetele locale din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor autoritatilor administratiei publice locale.

Bugetul asigurarilor sociale de stat primeste in plus 852,1 milioane lei, in principal pentru asigurarea drepturilor de pensie.

Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate primeste 557,5 milioane lei, in principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului din unitatile sanitare.

Ministerului de Interne primeste 366,3 milioane lei, din care 100 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat, 100 milioane lei cheltuieli cu salariile si 150 milioane lei pentru cheltuieli de investitii.

Ministerul Sanatatii are in plus 333,6 milioane lei, in principal pentru achizitionarea de incubatoare si alte echipamente medicale pentru mama si copil si pentru programe si actiuni de sanatate.

Ministerul Educatiei Nationale capata in plus 178,1 milioane lei, in principal pentru burse si despagubiri civile.

Ministerul Transporturilor are in plus 170,5 milioane lei, in principal pentru facilitatile la transport acordate diferitelor categorii sociale (studenti, pensionari, veterani de razboi etc.) si pentru investitii ale agentilor economici in infrastructura publica de transport rutier si feroviar.

Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVA) are in plus 99,5 milioane de lei, in principal pentru eradicarea pestei porcine africane, in cadrul caruia se deconteaza despagubiri pentru animalele sacrificate.

