Rectificare bugetara: Guvernul aloca mai multi bani pentru primarii, dezvoltare si agricultura

Ministerul Finantelor Publice propune a doua rectificare bugetara din acest an, ca urmare a majorarii veniturilor bugetului general consolidat cu 306 milioane de lei si a cheltuielilor bugetului general consolidat tot cu 306 milioane de lei, anunta ministerul intr-un comunicat de presa. Domeniile prioritare la aceasta rectificare bugetara au fost sanatatea, investitiile, platile directe in agricultura si sustinerea unor proiecte si politici in domeniul educatiei si asistentei sociale, finantate prin administratia publica locala, cum ar fi programul-pilot “Masa calda”, sustinerea sistemului de protectie a copilului sau programul “fructe in scoli”.

“Rectificarea bugetara a avut in vedere redistribuirea unor fonduri care nu mai pot fi cheltuite pana la sfarsitul anului 2016, pentru asigurarea finantarii unor programe in derulare”, precizeaza MFP.

“Ministerul Finantelor Publice propune a doua rectificare bugetara din acest an, tinand cont de majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 306 milioane de lei si a cheltuielilor bugetului general consolidat tot cu 306 milioane de lei, precum si de mentinerea tintei de deficit bugetar la nivelul de 2,8% din PIB in termeni cash, respectiv 2,95% din PIB potrivit metodologiei ESA.Analiza rezultatelor bugetare pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016 arata un deficit de 3,7 miliarde de lei, respectiv 0,49% din PIB”, anunta ministerul Finantelor.

HotNews