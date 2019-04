Recorder.ro: Mitingul PSD de la Craiova. Cat de puternic este un partid care se prabuseste

Mitingul organizat la Craiova de sotii Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda pentru lansarea candidatilor PSD la alegerile europarlamentare a aratat cat de obosit este partidul si cum incearca social-democratii sa transforme UE intr-o sperietoare, arata un reportaj Recorder.ro.

“Cu un lider speriat de puscarie, cu sondaje care arata numai sageti in jos, pedepsit public de familia sa politica europeana, macinat de scandaluri interne si de sciziuni, Partidul Social Democrat vrea sa demonstreze ca este, inca, un partid mare. (…)

Cat de liberi si de constienti de faptele lor sunt acesti oameni puteti vedea in materialul video de mai jos. Vrand sa arate cat este de puternic, Partidul Social Democrat a aratat, vineri, lumii intregi cat este de obosit si de vulnerabil. Cu demonstratii de forta facute pe spatele unor oameni slabi si cu discursuri scrise parca de scenaristi de la Bollywood.

Cand aduni oamenii de la marginea societatii, nu te mai incurci cu ideologii sau programe. E mai simplu: transformi politica intr-o telenovela. Cu dusmanii din Occident care vor sa ne asupreasca, cu povesti de dragoste si cu oameni rai care vor sa se puna in calea iubirii.

Urmariti AICI integral reportajul recorder.ro