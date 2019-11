Record istoric de participare in diaspora. Au votat deja peste 400.000 de romani

Romanii de peste hotare s-au mobilizat si au iesit in numar mare la vot, profitand de faptul ca au avut trei zile la dispozitie pentru a vota si mai multe sectii de votare.

Daca in primul tur de scrutin din 2014 au votat in diaspora 161.054 de alegatori, de aceasta data numarul lor a fost dublat inca de la primele ore ale diminetii, iar la pranz a fost depasit pragul-record de 400.000, mai mult decat in turul al doilea din 2014, cand in diaspora au votat 379.116 de alegatori.

Este cea mai importanta participare din istorie la un scrutin organizat in sectiile de vot din afara tarii, depasind recordul inregistrat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din 2014, cand au votat 379.116 de romani.

Romanii au luat cu asalt inca de vineri sectiile de vot, iar mobilizarea continua si duminica, in ultima zi in care mai pot vota.

O multime de voluntari s-au trezit cu noaptea-n cap si astazi, pentru a pune umarul la buna desfasurare a scrutinului, ca membri ai sectiilor de votare sau ca observatori.