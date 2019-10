Realitatea TV si-a pierdut licenta. Decizia CNA se aplica de miercuri seara

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a discutat in sedinta de marti cererea de prelungire a valabilitatii licentei audiovizuale pentru Realitatea TV, votul membrilor autoritatii audiovizuale stabilind ca legea nu permite continuarea activitatii postului.

Televiziunea poate contesta decizia, dar aceasta intra in vigoare miercuri seara, la 23:59.

Potrivit documentelor depuse de Realitatea Media la dosarul de la CNA, compania inregistra restante fiscale de peste 10 milioane de lei, iar planul de reorganizare a societatii era infirmat.

Societatea mai detine si licentele Realitatea FM Bucuresti satelit, Realitatea FM terestru, Realitatea FM Cluj Napoca satelit Sulina terestru, Galati-Braila. Reprezentantii companiei au cerut sa fie judecata situatia in ansamblu. “Noi am facut tot ce se putea face ca sa reparam ceea ce au stricat altii”, au explicat reprezentantii Realitatea Media prezenti in fata Consiliului.

“Realitatea va ramane. Am condus cateva sute de oameni si pot sa va spun cu certitudine ca, indiferent unde vom fi, vom fi Realitatea. Noi nu avem cum sa umplem vidul legislativ din legea audiovizualului”, au pledat reprezentantii companiei, care au sustinut ca din punctul lor de vedere planul de restructurare ar fi viabil.

Consiliul a avut pe ordinea de zi o informare privind cererea nr. 11068/18.10.2019 formulata de S.C. Realitatea Media SA in vederea prelungirii valabilitatii licentei audiovizuale Realitatea TV din Bucuresti.

Cristina Pocora, membru al CNA, a aratat ca este vorba despre “o televiziune de stiri importanta” si ca, “practic, neacordandu-i licenta, o inchidem”. “Momentul mi se pare foarte delicat fiind in campanie electorala si cred ca este important sa avem cat mai multe canale, cat mai multe voci (…) Eu am in vedere situatia exceptionala.

Am audiat ce a spus si ANAF-ul, ce a spus si departamentul nostru juridic.

Dar noi ca demnitari avem aceasta libertate sa conexam legile si sa interpretam legea si in litera si in spiritul ei”, a adaugat Pocora, facand apel la posibilitatea prelungirii licentei pana cand compania isi va transa in instanta situatia.

“Sa fie inchis nu din cauza justitiei sau din cauza mea, ci atunci cand nu va indeplini prevederile legale”, a aratat membra CNA.

Reprezentantii postului au sustinut ca datoriile sunt suspendate pe perioada insolventei, raspunzand unei intrebari adresate de Rasvan Popescu, din partea CNA. Consiliul a constatat si ca nu exista o decizie a instantei sau a autoritatii fiscale care sa arate acest lucru.

“Datoriile erau initial 23 de milioane, acum sunt 10”, a pledat reprezentantul Realitatea TV.

