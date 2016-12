Reactii dupa anuntul lui Dragnea despre Shhaideh premier: De la “propunere interesanta”, la “sfidare” si “bataie de joc”

PSD-ALDE a propus-o pe Sevil Shhaideh, fostul ministru al Dezvoltarii si Administratiei publice in Guvernul Ponta, in functia de premier, iar politicienii din toate partidele au reactionat la acest anunt surprinzator.

Dupa consultatile cu presedintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea, seful social-democratilor, a spus ca, daca va fi desemnata, aceasta va fi premierul Romaniei, iar el va fi “responsabilul politic”.

“Responsabilitatea politica este in primul rand la mine si nu am de gand sa o las”, a subliniat Dragnea.

Presedintele PSD a mai spus ca a trebuit sa tina cont de dorinta de a face o propunere care sa ii dea garantia ca indeplineste cateva conditii: sa fie un om care munceste, stie, are determinare, sa aiba incredere toatala in persoana respectiva si sa ii dea posibilitatea ca el sa isi asume in continuare raspunderea pe actiunile guvernamentale.

Dupa acest anunt surprinzator, politicienii din tot spectrul politic au reactionat.

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan a declarat ca Sevil Shhaideh este “o propunere care arata obsesia de control a lui Liviu Dragnea”.

“Ne duce cu gandul la practici din timpul mandatului lui Adrian Nastase sau din momente politice cand Guvernul era condus prin interpusi”, a spus Turcan.

“Nu cred ca oamenii, cand au votat PSD, au votat ca in fruntea Guvernului sa fie fina lui Liviu Dragnea. (…) Am primit o mutare de familie a domnului Liviu Dragnea”, a precizat sefa PNL, adaugand ca nu o cunoaste personal pe Sevil Shhaideh.

“Cred ca PSD avea resurse de oameni care sa poata sa isi asume o viziune de dezvoltare a Romaniei. Era necesara o persoana cu profil politic conturat. Daca intrebati pe oricine, inclusiv din PSD, s-ar putea sa aiba dificultati in a o identifica”, a continuat Raluca Turcan.

Ecaterina Andronescu, senator PSD, intr-o interventie telefonica la Antena 3: “Chiar cred ca (Shhaideh – n.red.) a lucrat la programul de guvernare, pentru ca pe componenta pe care are o expertiza, expertiza ei e de necontrat de nimeni. Nu are de ce sa nu fi avut o contributie” la programul de guvernare.

Cristian Ghinea, deputat USR, potrivit Agerpres: “O propunere dezamagitoare. Un om de paie lasat de Liviu Dragnea la Ministerul Dezvoltarii, care a tras manete pe la Ministerul Dezvoltarii, inclusiv anul asta, si am simtit asta in interiorul Guvernului, si care va conduce, daca va ajunge in pozitia asta, un Guvern disfunctional, pentru ca nu putem avea doua structuri de putere – un Guvern si un partid care monitorizeaza acest Guvern. Deci, practic, Liviu Dragnea isi lasa un om de paie pentru a putea sa-si pregateasca terenul sa vina el prim-ministru”.

Presedintele PMP Traian Basescu, potrivit News.ro: “Noi suntem in opozitie. Noi ramanem in opoztie. N-o cunosc pe doamna”.

Fostul premier social-democrat Victor Ponta, potrivit Agerpres: “Am o parere foarte buna despre Sevil, am lucrat cu ea foarte bine si cat a fost secretar de stat, dupa cum stiti am propus-o ca ministru. A fost un ministru foarte bun si ii urez succes. Chiar cred ca este o femeie foarte echilibrata si, repet, cat am lucrat cu ea am lucrat foarte bine si o respect foarte mult. Mi se pare o propunere foarte buna. O votez cu placere daca vine in Parlament”.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru News.ro: “Este o propunere interesanta. Doamna Sevil Shhaideh a condus intr-o perioada Ministerul Dezvoltarii si cunoaste destul de bine administratia si nu avem elemente ca sa spunem ca nu ar fi un om capabil pentru aceasta functie”.

Liberalul Ludovic Orban, intr-o interventie telefonica la Antena 3: “Propunerea reprezinta dispret si sfidare. (…) Daca PSD zicea in campanie acest nume, nu ar fi obtinut acest scor la alegerile parlamentare”.

Nicusor Dan, presedintele USR: “Dragnea si PSD sfideaza cetatenii cu o propunere de prim-ministru inacceptabila”.

Europarlamentarul Cristian Preda a scris pe Facebook: “Dragnea ne propune sa conduca guvernul din culise, folosindu-se de o marioneta. Bataie de joc!”

ziare.com