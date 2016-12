Reactie Nicusor Dan: Pentru un partid care a inceput de la zero in februarie 2016, acesta este un rezultat exceptional

Este un fapt extraordinar ca un partid care a inceput in februarie 2016 cu 40 de membri fondatori este azi a treia forta politica din Romania, a declarat Nicsor Dan, liderul USR, imediat dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor. Este o victorie a democratiei, a mai spus acesta.

“Pentru un partid care a inceput de la zero in februarie 2016, acesta este un rezultat exceptional. O sa asteptam rezultatele oficiale. Nu se schimba ce am spus in campanie. Exista doua variante. O guvernare PSD si una in jurul lui Dacian Ciolos. Daca PSD formeaza o majoritate, noi nu vom fi in aceasta majoritate”, a declarat Nicusor Dan.

Acesta spune ca va merge la Cotroceni, la negocieri, cu propunerea Dacian Ciolos.

“La alegerile din 2020 vom avea scoruri mult mai bune si la locale si la parlamentare”, a mai spus acesta.

