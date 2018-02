Reactia PNL la revocarea lui Kovesi: Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi seara, dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca cere revocarea din functie a procurorului sef al DNA ca, in lupta dintre DNA si infractori, Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor.

“Avem parte de o seara trista pentru justitia din Romania, pentru ca ministrul Justitiei, in lupta dintre DNA si infractori, a ales sa fie de partea infractorilot. A preluat argumentele campaniei duse in ultima perioada de pers aflate in diferite stadii de judecata si retorica acestora”, a declarat Ionel Danca (foto).

Referitor la argumentele invocate de Toader pentru a cere revocarea LUi kovesi, Ionel Danca afirma ca acestea nu se sustin.

“Toader a exprimat in aceasta seara argumente din campania impotriva DNA. Desi lista poate parea lunga, argumentele nu se sustin. Revocarea nu este oportuna in acest moment. Niciunul dintre argumente nu e suficient pentru revocarea procurorului sef”, a subliniat purtatorul de cuvant al PNL.

Ionel Danca a explicat care sunt situatiile la care a facut referire Tudorel Toader in momentul in care a spus ca si-a depasit competentele.

“Toader a lasat sa se inteleaga ca si-a depasit competentele. Trebuie sa spunem la ce situatii facea referire. Prima este ordonanta 13, impotriva careia au iesit in strada sute de mii de persoane.

A doua este comisia de ancheta prezidentiala. Kovesi a raspuns si Toader, fara probe, spune ca raspunsul a fost incomplet. A treia situatie invocata de Toader e cea legata de hotararea de guvern privind dosarul Belina unde stim ca au fost cercetate fapte comise de apropiati ai domnului Dragnea”, a precizat Ionel Danca.

Purtatorul de cuvant al PNL a conchis afirmand ca refuzul procurorului de a asculta de Liviu Dragnea i s-a parut lui Toader justificat sa ceara la revocarea lui Tudorel Toader.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat joi seara un raport privind “activitatea manageriala la DNA”, la finalul caruia a anuntat ca declanseaza procedura de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.