Reacția lui Trump după ce a aflat că Oprah ar candida la președinția SUA

Preşedintele american Donald Trump a spus, marţi, că ar învinge-o pe Oprah Winfrey în cursa pentru următorul mandat la preşedinţia Statelor Unite ale Americii, dacă vedeta de televiziune şi actriţa ar decide să candideze, scrie Reuters.

„Da, aş învinge-o pe Oprah. Ar fi foarte distractiv. O cunosc foarte bine. Îmi place Oprah. Nu cred că va candida”, a spus Donald Trump, în vârstă de 71 de ani, potrivit News.ro.

Una dintre cele mai apropiate persoane ale vedetei de televiziune, Gayle King, a spus că aceasta este „intrigată” de posibilitatea de a candida la preşedinţia SUA, dar nu o ia în calcul deocamdată.

„Cred că o intrigă această idee. Mai ştiu, după mulţi ani în care am urmărit «The Oprah (Winfrey) Show», că ai întotdeauna dreptul de a te răzgândi. Nu cred că în acest moment ia în calcul serios această posibilitate”, a spus King în cadrul emisiunii „CBS This Morning”.

Totuşi, potrivit CNN, doi prieteni apropiaţi ai vedetei de televiziune au spus că aceasta se gândeşte serios la cursa electorală.

Speculaţiile cu privire la posibilitatea ca Oprah Winfrey să candideze pentru preşedinţie în anul 2020 au apărut în reţelele de socializare după ce vedeta de televiziune a susţinut un discurs la gala Globurilor de Aur, duminică seară, la primirea trofeului onorific „Cecil B. DeMille”.

Actriţa şi vedeta de televiziune a fost ovaţionată atunci când a făcut referire la bărbaţii care s-au folosit de puterea lor pentru a reduce femeile la tăcere: „Timpul lor s-a scurs!”. Oprah Winfrey a mai făcut referire la egalitatea de gen şi rasială şi la sărăcie.

Însă, alte voci din reţelele de socializare au spus că ţara şi Partidul Democrat ar putea respinge ideea ca o altă celebritate să ajungă la Casa Albă, după alegerea lui Donald Trump în 2016.

Oprah Winfrey, în vârstă de 63 de ani, încă nu a comentat public aceste speculaţii.

Oprah Gail Winfrey, născută pe 29 ianuarie 1954, este realizatoare şi prezentatoare de televiziune, actriţă şi producătoare, cunoscută mai ales pentru serialul de tip talk-show care îi poartă numele, difuzat de posturile TV americane din 1986 până în 2011.

Începând din 2011, vedeta americană are propriul post de televiziune, OWN, pe care îl administrează în cooperare cu Discovery Communications. Revista Forbes a numit-o cea mai bogată femeie de culoare din lume, cu o avere personală estimată la 1,5 miliarde de dolari. A întreprins ample acţiuni filantropice şi este considerată una dintre cele mai influente femei din lume. În prezent este preşedinte şi CEO la reţeaua de cablu OWN, este fondator al O, The Oprah Magazine şi supraveghează Harpo Films.

Winfrey a apărut în aproximativ 30 de filme şi producţii de televiziune, inclusiv în drama „The Color Purple”, regizată de Steven Spielberg, pentru care a fost nominalizată la Oscar, la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar.