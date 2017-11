Reactia lui Iohannis dupa MCV: Unii politicieni refuza sa accepte ca datoria lor nu e fata de interese de grup

Presedintele Klaus Iohannis a reactionat miercuri dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV, cerand clasei politice sa nu puna in pericol reforma in domeniul Justitiei si atacandu-i pe cei care fac drept prioritate interesele personale sau “de grup” in loc de cele ale cetatenilor.

“Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia ca intregul efort facut de Romania pentru intarirea reformelor in domeniul justitiei si combaterea coruptiei poate fi periclitat de actiunile unor oameni politici care refuza sa accepte ca datoria lor este sa lucreze in slujba cetatenilor si nu a unor interese partizane sau de grup.

Afectarea independentei sistemului judiciar si, in general, orice presiune sau incercare de a controla politic justitia, nu fac altceva decat sa intoarca Romania spre trecut.

Presedintele Klaus Iohannis reitereaza faptul ca va uza de toate atributiile sale constitutionale pentru a asigura independenta justitiei si un stat de drept functional. Aceasta este viziunea unei Romanii europene puternice, sustinuta prin vot de milioane de cetateni”, se arata intr-un comunicat remis de Administratia Prezidentiala.

