Reactia lui Iohannis dupa ce PSD si ALDE au refuzat sa vina la consultari: O atitudine nepoliticoasa

Klaus Iohannis a comentat, marti seara, faptul ca PSD si ALDE refuza sa mearga la Palatul Cotroceni pentru consultarile pe care seful statului le-a convocat miercuri.

Intrebat in legatura cu faptul ca liderii acestor partide sustin ca el a interpretat gresit un articol din Constitutie, Iohannis a raspuns ca interpretarea sa a fost una corecta.

“A fost interpretat foarte corect. Este o atitudine pur si simplu nepoliticoasa. Nu imi dau seama ce si-ar dori sa obtina, dar cred ca gresesc”, le-a spus presedintele jurnalistilor care il asteptau in fata Catedralei Sf. Iosif din Capitala, acolo unde seful statului participa marti seara la un eveniment organizat de Ambasada Italiei.

Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca ca organizeaza consultari cu partidele in vederea desemnarii viitorului premier, dupa alegerile parlamentare din 11 decembrie.

La scurt timp, PSD a refuzat invitatia la consultari a presedintelui Iohannis si nu va merge miercuri la Cotroceni. Dragnea a spus ca invitatia este facuta in baza articolului 85 din Constitutie, care prevede ca “Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru si numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament”.

“Acest articol nu poate fi urmat decat de emiterea unui decret”, a precizat Liviu Dragnea, care i-a atras atentia sefului statului ca poate organiza consultari cu partidele doar in baza articolului 103 din Constitutie. Acest articol prevede ca: “Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.

Candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului. Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor”.

Marti seara, si ALDE a anuntat ca nu va merge miercuri la consulatari la Palatul Cotroceni.