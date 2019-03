Rareș Bogdan anunta: Candidez pentru PNL. Dumnezeu mi-a dat tot în presă, sper să-mi dea și-n politică

Jurnalistul Rareș Bogdan și-a oficializat, joi, candidatura pentru PNL la europarlamentare, el fiind primul pe lista liberalilor pentru Bruxelles.

„Da, candidez. Am luat decizia acum o oră. Am stat de vorbă cu familia. Am reușit în presă tot, Dumnezeu mi-a dat tot în presă, sper să-mi dea și-n politică. S-a închiat o etapă din viața mea, începe alta”, a declarat pentru HotNews.ro, Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan va participa la sedința PNL în care se validează candidaturile.

HotNews.ro a scris că liberalii validează joi lista pentru europarlamentare, care este deschisă de jurnalistul Rareș Bogdan, iar lansarea candidaților va avea loc sâmbătă, în cadrul summit-ului PPE de la București, la care participă și președintele Klaus Iohannis.

Pe masa conducerii lărgite a PNL va fi pusă următoarea listă de candidați:

1. Rareș Bogdan, jurnalist Realitatea TV

2. Mircea Hava, primar Alba Iulia

3. Siegfried Mureșan, europarlamentar

4. Daniel Buda, europarlamentar

5. Adina Vălean, europarlamentar

6. Vasile Blaga, fost co-președinte PNL, fost președinte PDL

7. Dan Motreanu, fost deputat, fost secretar general PNL

8. Gheorghe Falcă, primar Arad

9. Cristian Bușoi, europarlamentar

10. Marian Jean Marinescu, europarlamentar

11. Vlad Nistor

12. Mihai Țurcanu, europarlamentar.