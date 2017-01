Raportul MCV critica ordonantele pe Justitie: Ar putea afecta lupta anticoruptie

Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind Romania. Desi sunt remarcate progrese, tara noastra nu va scapa de monitorizarea pe Justitie. In raport se face referire critica la ordonantele de urgenta privind gratierea si modificarea Codurilor Penale.

“O serie de modificari importante aduse Codului penal si Codului de procedura penala de catre Guvern in scopul de a alinia dispozitiile acestora cu deciziile Curtii Constitutionale nu fusesera inca adoptate la sfarsitul legislaturii in decembrie 2016, in timp ce in Parlament se acorda atentie unor modificari care au suscitat controverse pe motivul ca slabeau cadrul legal anticoruptie, chiar daca ele nu au fost adoptate.

La 18 ianuarie 2017, Guvernul a prezentat spre consultare doua proiecte de ordonante de urgenta, una privind gratierea si una de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala”, se arata in raportul MCV.

Ulterior, la nota de subsol, se precizeaza ca “proiectele aflate in consultare ar presupune modificari ale dispozitiilor privind infractiunile de coruptie de abuz in serviciu si de conflict de interese, precum si faptul ca legea gratierii ar urma sa se aplice si persoanelor care au fost condamnate pentru anumite infractiuni de coruptie”.

“Modificarile legislative menite in mod clar sa slabeasca sau sa reduca domeniul de aplicare al infractiunii de coruptie sau care au reprezentat o provocare majora la adresa independentei sau eficacitatii DNA ar atrage dupa sine reevaluarea progreselor realizate”, subliniaza raportul MCV.

La nota de subsol se precizeaza ca “orice versiuni finale adoptate ale celor doua proiecte de ordonante de urgenta prezentate spre consultare de catre Guvern la 18 ianuarie 2017 ar trebui privite din acest punct de vedere”.

Ordonantele pe justitie “ar putea afecta rezultatele luptei impotriva coruptiei”

Comisia Europeana subliniaza ca noile Coduri, care au intrat in vigoare in anul 2014, asigura cadrul legal pentru combaterea coruptiei.

“Odata cu intrarea in vigoare a noului Cod penal si a noului Cod de procedura penala in 2014, Romania dispune acum de un cadru legal cuprinzator pentru combaterea infractiunilor de coruptie.

Inca de la inceput, stabilitatea cadrului legal a fost o preocupare recurenta, avand in vedere, astfel cum s-a mentionat mai sus, tentativele periodice de modificare a legilor anticoruptie, adesea fara consultarea institutiilor-cheie ale statului si a institutiilor judiciare din acest domeniu”, se mentioneaza in document.

Ulterior, in nota de subsol se subliniaza ca “cele doua proiecte de ordonante de urgenta prezentate spre consultare de catre Guvern la 18 ianuarie 2017 ar putea afecta cadrul juridic privind coruptia si rezultatele luptei impotriva coruptiei”.

Recomandarea CE: Criterii obiective pentru motivarea deciziilor de ridicare a imunitatii

Comisia Europeana face precizari si in legatura cu voturile pentru ridicarea imunitatii din Parlament.

“Rapoartele au retinut totodata lipsa unei abordari sistematice care sa explice refuzurile de a se ridica imunitatea parlamentara pentru a permite anchete sau masuri preventive.

(…) Legislatia anticoruptie trebuie sa se aplice tuturor in mod egal si la toate nivelurile. Dezbaterile din Parlament cu privire la criteriile obiective pentru justificarea refuzului de ridicare a imunitatii nu au condus la schimbare in sensul recomandarilor anterioare din rapoartele MCV”, se arata in document.

In acest sens, Comisia Europeana face si o recomandare, apreciind ca trebuie criterii obiective atunci cand se motiveaza deciziile de ridicare a imunitatii.

“Adoptarea unor criterii obiective pentru luarea si motivarea deciziilor de ridicare a imunitatii parlamentarilor pentru a se asigura faptul ca imunitatea nu este folosita pentru a se evita cercetarea si urmarirea penala a infractiunilor de coruptie.

De asemenea, Guvernul ar putea avea in vedere modificarea legii pentru a limita imunitatea ministrilor la perioada mandatului. Aceste masuri ar putea fi luate cu ajutorul Comisiei de la Venetia si al GRECO.

Parlamentul ar trebui sa instituie un sistem de raportare periodica referitoare la deciziile adoptate de camerele sale cu privire la solicitarile de ridicare a imunitatii si ar putea organiza o dezbatere publica astfel incat Consiliul Superior al Magistraturii si societatea civila sa poata reactiona”, se subliniaza in raport.

GRECO este grupul de state impotriva coruptiei, care a fost instituit in 1999 de catre Consiliul Europei pentru a monitoriza conformarea cu standardele anticoruptie ale organizatiei.

Raportul MCV a fost prezentat si discutat miercuri de colegiul comisarilor, incepand cu ora 10:00, la 10 ani de la instituirea mecanismului, odata cu intrarea Romaniei si Bulgariei in UE.

MCV, care monitorizeaza progresele in cadrul reformelor judiciare si in lupta impotriva coruptiei, a fost acceptat de cele doua tari, la mijlocul anilor 2000, fiind o conditie pentru aderarea la UE, iar rapoartele din ultimii ani arata ca tara noastra a inregistrat rezultate mai bune decat vecinii de la sud.

De altfel, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus, in urma cu aproape un an, ca in mandatul sau se va pune capat MCV pentru Romania.

Secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou, a precizat insa, acum doua saptamani, ca ridicarea MCV nu se va intampla in acest an. In schimb, ministrul Justitiei, Florin Iordache, sustine ca Romania indeplineste toate conditiile acum pentru ca MCV sa fie ridicat.

