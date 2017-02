Raluca Turcan propune o alianta PNL-USR impotriva PSD. Cum raspunde Nicusor Dan

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a vorbit, joi, despre posibilitatea unei colaborari a partidului sau cu USR si poate chiar o fuziune a celor doua formatiuni pe termen lung.

In replica, liderul USR Nicusor Dan a afirmat ca formatiunea sa isi respecta angajamentul fata de alegatori si nu va intra in aliante cu vechile partide.

“USR eu nu o privesc ca pe un adversar politic, ci ca pe un competitor pe un anumit segment de electorat, care a fost destul de dezamagit de sistemul politic de pana acum. Cred insa ca, daca PNL va deveni acel vector politic din scena politica romaneasca credibil, cu idei sustinute de dreapta, USR poate sa vina natural alaturi de PNL fie intr-o alianta, fie daca nu la un moment dat printr-o fuziune.

Aste este solutia pe termen lung, pentru ca PNL are organizatii judetene, are nuclee dure de oameni foarte corecti, si foarte buni, si implicati, si cu deschidere pentru a le da oamenilor solutii”, a afirmat Raluca Turcan la Adevarul Live.

In opinia ei, bazinul electoral al PNL impreuna cu grupul de tineri in special din mediul urban care s-au solidarizat avand la baza in mare parte o dezamagire fata de clasa politica ar putea fi o formula “care intr-adevar sa dea o forta in contrapondere la PSD”.

“In momentul in care discuti despre o colaborare, ar fi total nepoliticos sa le pui pe masa o fuziune, pentru ca este incorecta. Eu le spun doar ca PNL nu este un adversar si eu colaborez foarte bine cu colegii din USR.

Insa PNL are un program, are o echipa, are valori, are aceasta sansa de a se restructura intern si cred ca pe termen lung putem colabora foarte bine. Daca si ei vor ajunge la concluzia ca la un anumit moment colaborarea poate fi mai apropiata, vom discuta”, a mai afirmat presedintele interimar al PNL.

In replica, liderul USR Nicusor Dan a scris pe pagina sa de Facebook ca “USR isi respecta angajamentul fata de alegatori si nu va intra in aliante cu vechile partide, nici cu PNL”.

Nicusor Dan a precizat ca opozitia este obligata sa coopereze in Parlament pentru a opri atacurile PSD impotriva justitiei, dar acest lucru nu inseamna ca USR se aliaza cu cineva.

“Cat despre fuziunea despre care vorbeste Raluca Turcan nici nu poate fi vorba, nici acum si nici in viitor. USR are un proiect politic propriu pentru modernizarea Romaniei pe care il va realiza impreuna cu oameni devotati interesului public, neafectati de vechile metehne ale politicii, asa cum sunt cei care vin alaturi de noi. PNL este dator, nu USR sau altcuiva, ci propriilor alegatori, cu o reforma interna”, mai sustine liderul USR.