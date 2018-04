Raed Arafat vrea interzicerea tuturor tigarilor electronice in spatiul public

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sustine ca toate tigarile electronice ar trebui interzise in spatiul public si nu ar mai trebui promovate, pentru ca au inceput sa devina foarte tentante pentru adolescenti.

“900% crestere in utilizarea tigarilor electronice in scolile (din SUA) in perioada 2011-2015. Un raspuns clar pentru cei care spuneau ca astfel de produse nu sunt destinate copiilor si nu influenteaza adolescentii”, sustine Arafat, pe pagina sa de Facebook, unde a distribuit un articol publicat recent de CNN, care arata ca fumatul de tigari electronice (vapingul) s-a transformat intr-o adevarata epidemie pentru liceenii americani.

“Vorbim de tigarile electronice care se afla pe piata mult inaintea dispozitivelor care incalzesc tutunul. Urmeaza sa vedem in viitor si impactul noilor dispozitive intrate pe piata recent (IQOS). Este clar ca trebuie actionat urgent prin interdictia promovarii si a utilizarii in spatiile publice aplicand reguli similare celor aplicabile tigarilor clasice pentru toate aceste dispozitive!”, a mai spus Arafat.

Seful DSU a mai luat pozitie recent impotriva noilor dispozitive de fumat aparute pe piata, cu sunt IQOS (Phillip Morris) sau Glo (BAT), care incalzesc tutunul, fara sa il arda, precizand ca nici acestea nu ar trebui promovate, la fel ca tigarile clasice. (ziare.com)