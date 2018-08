Raed Arafat, explicatii in Parlament despre barbatul mort dupa ce a fost la protestul din 10 august

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit marti dimineata, in Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor, despre decesul barbatului din Teleorman, care a participat la protestul din 10 august din Piata Victoriei.

“Cel mai probabil, a fost un episod medical separat, care nu are corelare cu ceea ce a fost pe 10 august. Autopsia poate arata altceva, dar astea sunt datele pe care le am acum”, a sustinut Arafat.

“Pacientul s-a prezentat la unul dintre punctele noastre fixe. Prezenta sangerare la nivelul nasului. Tensiunea era marita, pacientul era cunoscut hipertensiv. A primit primul ajutor, dar a refuzat sa mearga la spital.

Vreau sa subliniez ca, din ce am vazut, in toate fisele care au fost tinute, toti care s-au prezentat, de regula, daca au fost expusi la gaze, s-a trecut acolo fie ca au avut lacrimare, fie ca au avut tuse sau ceva.

In acest caz, se trece mai degraba epistaxisul (sangerare la nivelul nasului – n.red.) si HTA (hipertensiune – n.red.) . La patru zile dupa, pacientul, care este cunoscut cu probleme cardiace destul de grave, s-a prezentat la spitalul din Turnu Magurele si a fost transferat in Alexandria, unde a fost internat la Terapie Intensiva”, a relatat Arafat.

“Faptul ca varsaturile au aparut la 4 zile dupa (protest – n.red.) arata ca este putin probabil (sa existe o legatura cu substantele inhalate la protest – n.red.) “, a declarat seful DSU in fata Comisiei de Aparare.

“Corelarea dintre aceste substante (iritant-lacrimogene – n.red.) si manifestarea digestiva a acestui pacient eu, personal, nu pot sa o gasesc, iar rezultatul autopsiei este cel care o sa fie cel mai elocvent. Va spune care era cauza decesuui si ce s-a intamplat. Daca se gaseste o corelare, singurii care pot sa o gaseasca vor fi cei de la Medicina Legala”, adauga Arafat.

Amintim ca politistii din Teleorman au fost sesizati de reprezentantii spitalului din Alexandria cu privire la moartea unui barbat de 62 de ani, care s-a simtit rau in urma protestului din 10 august din Capitala.

Anchetatorii au dispus efectuarea unei necropsii pentru a se stabili cauza decesului.

“Un barbat in varsta de 62 de ani, din Turnu Magurele, ar fi decedat in noaptea de 19 spre 20 august. In aceasta (luni- n.red.) dimineata, colegii nostri au deschis un dosar penal. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru a se stabili cauza decesului. Cercetarile se efectueaza sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Alexandria”, a declarat reprezentantul Politiei.

