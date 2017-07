Radu Mazare a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare

Fostul primar al Constantei Radu Mazare a fost condamnat, luni, la patru ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar de retrocedari ilegale.

Sentinta data de magistratii Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.

Procesul vizeaza retrocedari ilegale de plaje in Constanta, iar in acest dosar a fost condamnat si fostul presedinte al CJ Constanta Nicusor Constantinescu, la trei ani de inchisoare cu suspendare.

In acelasi dosar, omul de afaceri Cristian Borcea a fost achitat. Fostul actionar al lui Dinamo si Nicusor Constantinescu se afla in prezent in inchisoare.

Acest proces a inceput in urma cu noua ani, iar sentinta a fost data dupa opt amanari si peste 100 de termene.

Procurorii il acuza in acest caz pe Radu Mazare ca ar fi vandut mai multe plaje si zone de faleza de pe litoralul romanesc, terenuri care apartin statului si nu pot fi detinute de persoane fizice.

Primarul Constantei si mai multi functionari din cadrul administratiei locale ar fi prejudiciat astfel statul si orasul Constanta cu 114 milioane de euro, prin retrocedarea ilegala a peste 100 de hectare de teren.

Radu Mazare mai este trimis in judecata de DNA in alte trei dosare, in anii 2015 si 2016, pentru infractiuni precum luare de mita, abuz in serviciu, conflict de interese in forma continuata si fals in declaratii.