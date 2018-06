Radu Mazare a fost achitat in dosarul locuintelor sociale. Decizia nu e definitiva

Fostul primar al Constantei Radu Mazare si fratele sau, Alexandru Mazare, au fost achitati joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul campusului social Henri Coanda, ei fiind obligati la plata unei amenzi penale de 5.000 de lei fiecare.

De asemenea, omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost achitat pentru dare de mita. Decizia ICCJ nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

La ultimul termen de judecata DNA ceruse ca Radu Mazare si Alexandru Mazare sa fie condamnati la cate sapte ani de inchisoare, iar Avraham Morgenstern sa primeasca o pedeapsa de cinci ani de inchisoare.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Mazare, in calitate de primar al municipiului Constanta, a lansat, la inceputul anului 2011, programul de construire a unor locuinte modulare grupate in Campusul Social “Henri Coanda”, aprobat prin hotarare a Consiliului Local Constanta.

In acest context, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazare 175.000 de euro, pentru ca acesta sa-i faciliteze castigarea licitatiei pentru contractul de construire a campusului social, in valoare de 40.964.030 lei fara TVA (circa 10 milioane de euro).

Anchetatorii sustin ca din cei 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferati in contul personal al lui Radu Mazare si 80.000 de euro in contul pus la dispozitie de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazare, ambele fiind deschise la o banca din Israel.

“Banii, primiti in mai multe transe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi apartinand unor societati off shore, conturi deschise la banci din strainatate”, au scris procurorii in actul de sesizare a instantei.

In schimbul banilor primiti de la Morgenstern, Radu Mazare a initiat hotarari de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achizitie sau prin care a fost favorizata societatea comerciala reprezentata de omul de afaceri.

In ce priveste acuzatiile de fals in declaratii, procurorii au stabilit ca, in declaratiile de avere depuse in perioada 2011-2012, Radu Mazare si Alexandru Mazare nu au mentionat conturile personale deschise la unitatea bancara din Israel si nici sumele de bani virate cu titlu de mita de catre omul de afaceri.

Radu Mazare are pana in prezent doua condamnari, una de patru ani de inchisoare cu suspendare, data anul trecut de Curtea de Apel Bucuresti si alta data in acest an de Tribunalul Constanta, de sase ani si sase luni de inchisoare, pentru ca a vandut subevaluat mai multe terenuri din Mamaia.

Fostul primar al Constantei Radu Mazare a plecat in Madagascar la sfarsitul lunii decembrie. Atunci, el trebuia sa se prezinte la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, dar a transmis ca a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.

