Putin a anuntat ca va candida pentru al patrulea mandat

Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a anuntat, in sfarsit, miercuri, ca isi va depune candidatura pentru un nou mandat. Cel de al patrulea.

Anuntul mult asteptat de rusi a fost facut in timpul unui discurs in fata muncitorilor unei fabrici din orasul Nijni Novgorod si care a fost transmis in direct de televiziuni.

Liderul de la Kremlin se afla la putere de 18 ani, fiind pe rand presedinte, apoi premier si din nou presedinte.

Daca va fi reales la scrutinul de anul viitor din luna martie, Putin va conduce Federatia Rusa pana in anul 2024, informeaza AFP. Conform tuturor sondajelor, el ar urma sa castige detasat alegerile din primavara viitoare.

Decizia lui Putin vine la scurt timp dupa anuntul de marti seara al Comitetului International Olimpic privind excluderea Rusiei de la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 din Coreea de Sud, din cauza “dopajului institutionalizat”.

Sportivii rusi vor putea participa totusi la probele la care s-au calificat deja, insa vor concura sub un drapel neutru, ca “sportiv olimpic din Rusia”.