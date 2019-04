PSD vrea adoptarea Codului Administrativ prin OUG: Sa fie mai putina sefime in judete

Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca in CEx al partidului s-a decis adoptarea prin ordonanta de urgenta a Codului Administrativ si reorganizarea ministerelor, in termen de 45 de zile, “in asa fel incat sa fie mai putina sefime in judete”.

“Codul Administrativ sa se adopte prin ordonanta de urgenta intr-o perioada rezonabila si, pentru ca s-a tot vorbit despre justificarea urgentei pentru ordonantele fantoma, dau acum doar trei motive pentru urgenta unei ordonante pe Codul Administrativ. Este in Codul Administrativ o propunere, prevederea ca procedurile pentru atestarea domeniului public al localitatilor sa fie mult simplificate.

Acum dureaza intre un an si doi ani. Care este efectul? Romania pierde sute de milioane de euro pentru ca autoriatile locale nu isi pot atesta domeniul public ca sa depuna proiecte pe fonduri europene”, a spus Dragnea.

Acesta a aratat ca un al doilea argument il reprezinta prevederea conform careia din redeventele primite de catre stat de la firmele care fac exploatari de suprafata precum balastiere sau cariere, 80% vor ramane la administratiile locale.

“Astazi, vin camioane, incarca balast, trec prin sate, se crapa casele oamenilor si comunitatea nu are niciun castig, doar neajunsuri. Asta inseamna miliarde care nu ajuns la comunitatile locale si orice zi de intarziere este un deserviciu pentru ei”, a adaugat liderul PSD.

El a mai spus ca viitorul Cod Amdinistrativ prevede, de asemenea, descentralizarea concursurilor pentru administratia publica locala “sa nu mai stea cu lunile la Agentia Functionarilor Publici”.

Dragnea a afrimat ca o a doua hotarare luata in Comitetul Executiv a partidului vizeaza reorganizarea ministerelor.

“Li s-a cerut minstrilor ca in 45 de zile sa procedeze la reorganizarea ministerelor in asa fel incat sa fie mai putina sefime in judete. Sunt ministere care au sapte, opt, noua servicii judetene”, a mai aratat liderul social-democratilor.

