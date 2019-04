PSD trimite la Cotroceni doi fosti detinuti, care-l acuza pe Lazar ca i-a tinut pe nedrept in puscarie

Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca nu se va duce azi la Cotroceni, la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis, liderul social-democrat a vrut sa para misterios joi seara si a anuntat ca la intalnirea cu seful statului va trimite o echipa … surpriza.

Intr-un comunicat remis vineri dimineata presei, PSD anunta ca la Cotroceni va merge deputatul Eugen Nicolicea, alaturi de Ioan Muntean si Marin Iancu, doi barbati care se declara victime ale procurorului Augustin Lazar din perioada comunista.

Marin Iancu a fost invitat recent la Antena3, unde a sustinut ca a fost detinut politic.

Marin Iancu, general in rezerva, a fost detinut in anii ’80. Potrivit Luju.ro, Marin Iancu a ajuns la Penitenciarul Aiud dupa ce, in 1981, a fost condamnat pentru tentativa de tradare prin transmitere de secrete.

El il acuza pe procurorul general, Augustin Lazar, ca din cauza sa i s-au respins, de patru ori, cererile de eliberare din puscarie. In toate cele 4 solicitari de eliberare, presedinte al comisiei fusese Augustin Lazar.

“Dupa ce si-a ispasit integral pedeapsa, generalul in rezerva Marin Iancu a trecut prin alte momente cumplite in ziua de 21 decembrie 1989, zi in care fiica cea mare a fost impuscata. In timp ce protesta in strada impreuna cu fiica cea mica impotriva regimului comunist, a aflat ca fiica cea mare a fost ucisa”, sustine PSD intr-un nou comunicat in care revine cu detalii despre participantii la consultari.

Cat despre Ioan Muntean, PSD precizeaza ca, de asemenea, ar fi fost detinut politic la penitenciarul din Aiud, timp de sapte ani.

“La fel, Comisia condusa de Augustin Lazar i-a respins de doua ori liberarea. Dupa ce i-a facut plangere lui Lazar despre abuzurile din penitenciar, acesta i-a intocmit un raport de pedepsire si l-a bagat zece zile la izolare”, sustine PSD.

Amintim ca presedintele Klaus Iohannis are, vineri, o noua runda de consultari la Cotroceni privind situatia din Justitie. Dupa ce joi a discutat cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si cu grupul minoritatilor nationale, azi i-a chemat pe cei de la PSD si ALDE.

Calin Popescu Tariceanu a confirmat, joi seara, ca nimeni de la ALDE nu va participa.

In schimb, Dragnea a spus misterios la Antena3: “Nicolicea e seful delegatiei, sa incerce sa-l ajute cu intrebari, zic ca o sa fie o discutie placuta”.

