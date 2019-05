PSD si-a impus favoritii la CCR: Procurorul Gheorghe Stan de la SS si judecatorul Deliorga

Candidatii inscrisi pentru un mandat de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) din partea Senatului si Camerei Deputatilor au fost audiati si votati, marti, in comisii si in plenul Camerelor.

Din partea Camerei Deputatilor, pentru acest post s-au inscris seful SIIJ, Gheorghe Stan, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupsa si avocatul Vlad Stefan, propus de USR, iar candidatul sustinut de social-democrati a avut castig de cauza.

La Senat, PSD l-a impus pe Cristian Deliorga (fost vicepresedinte CSM), desi PNL l-a sustinut pe Daniel Fenechiu, iar USR pe Ovidiu Ursuta Daraban.

Rezultatele din cele doua Camere arata ca, nici daca avea candidati comuni, Opozitia nu ar fi avut sanse in fata majoritatii PSD+ALDE in chestiunea foarte importanta a celor trimisi de Parlament in CCR incepand cu 15 iunie.