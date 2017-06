PSD promite sa creasca salariul minim la 2.000 de lei din 2018

PSD pregateste cresterea salariului minim brut la 2.000 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Masura este prevazuta in programul de guvernare al Cabinetului Mihai Tudose.

In precedentul program de guvernare, din luna ianuarie, PSD primitea cresterea accelerata a salariului minim pe economie, la 1.450 lei (322 euro) in 2017 (masura aplicata de la 1 februarie) si apoi la 1.510 lei (335 euro) in 2018, 1.625 lei (361 euro) in 2019 si 1.750 lei (389 euro) in 2020, aceasta fiind considerata “varianta pesimista” a scenariului de evolutie economica.

In noul program de guvernare, cresterea este accelerata semnificativ.

“Nivelul salariului minim brut in Romania, in urmatorii 4 ani, va fi de 2.000 lei in 2018, 2.200 lei in 2019 si 2.400 lei in 2020.

Pentru cei cu studii superioare salariul minim va fi de 2.300 lei in 2018, 2.640 lei in 2019 si 3.000 lei in 2020″, arata noul program de guvernare.

La nivelul principiilor de guvernare economica, PSD mizeaza in continuare pe stimularea consumului, prin cresterea veniturilor populatiei, si a productiei, prin reduceri de taxe si investitii publice.

PSD creste si pensiile accelerat

PSD prevede in principal cresterea masiva a veniturilor bugetarilor si a pensionarilor, propunand un grafic accelerat de majorare, cu o prima etapa de la 1 iulie 2017.

“Punctul de pensie va creste in urmatorii 4 ani, astfel: la 1 iulie 2017 punctul de pensie va fi 1.000 lei, la 1 iulie 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, la 1 aprilie 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, la 1 aprilie 2020 punctul de pensie va fi 1.400 lei si la 1 octombrie 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei”, arata documentul mentionat.

De asemenea, pensia minima urmeaza sa creasca la 650 lei de la 1 ianuarie 2018.

ziare.com