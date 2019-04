PSD il remaniaza pe Tudorel Toader. Eugen Nicolicea este propunerea partidului pentru postul de ministru al Justitiei

In sedința CEx a PSD de miercuri s-a votat retragerea sprijinului politic si remanierea lui Tudorel Toader din funcția de ministru al Justiției. Din totalul celor din CEx a fost doar un singur vot ”împotrivă”, cel al lui Dumitru Buzatu.

Tudorel Toader va fi înlocuit de Eugen Nicolicea, aceasta este propunerea PSD.

Premierul Viorica Dancila a votat alaturi de cei mai multi dintre colegii sai. Singurul care s-ar fi impotrivit a fost liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, informeaza Digi24.

Ședința CEX a început cu o întârziere de o oră, perioadă în care Dragnea a discutat cu Viorica Dăncilă în biroul său. Au fost trei puncte pe ordinea de zi privind organizarea din campania electorală, dar și organizarea unor mitinguri în țară. Ultimul punct a fost cel al remanierii guvernamentale. Este nevoie de schimbarea a cel puțin doi miniștri: Rovana Plumb și Natalia Intotero, care vor pleca la Bruxelles și vor intra în campanie electorala si remanierea lui Tudorel Toader.

Deputatul PSD Eugen Nicolicea este propunerea PSD pentru functia de ministru al Justitiei, in timp ce deputatul PSD Oana Florea ii va lua locul Rovanei Plumb la sefia Ministerului Fondurilor Europene, in timp ce senatorul PSD Liviu Brailoiu ii va lua locul Nataliei Intotero, ministru al romanilor de Pretutindeni.

Propunerile vor fi trimise la presedintele Klaus Iohannis, care va decide daca semneaza decretele de numire sau nu.

Spre deosebire de remanierea unor ministri, caz in care presedintele Iohannis poate refuza semnarea decretului de numire a noilor membri ai Guvernului, restructurarea trebuie supusa doar aprobarii senatorilor si deputatilor, in actuala legislatura fiind nevoie de cel putin 233 de voturi (jumatate plus 1) . In cazul contrar, Guvernul este demis si se face o noua propunere de premier.

Plenul reunit al Parlamentului ar urma sa fie convocat saptamana viitoare. PSD incearca sa isi impuna noul ministru al Justitiei si gaseasca o solutie legala astfel incat presedintele Iohannis sa nu aiba cai de atac.

