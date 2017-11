PSD declara razboi„statului paralel și ilegitim”. CEx a votat in unanimitate rezolutia de la Herculane

PSD își manifestă sprijinul față de majoritatea PSD-ALDE, modificarea legilor justiției și Guvernul Tudose, este concluzia ședinței de vineri a Comitetului Executiv al PSD, de la Baile Herculane.

Rezoluția a fost votată cu unanimitate de voturi.

În preambulul rezoluției, social-democrații arată că Executivul și-a îndeplinit toate angajamentele luate în campanie și se face trimitere la raportul cu cele 100 de realizări.

Totodată, în textul aprobat este invocată existența „statului paralel și ilegitim”, care „încearcă să preia controlul” și folosește resurse publice. Totodată, este criticată „lipsa de reacție, complice, a președintelui României”.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că, în ședința Comitetului Executiv, s-a făcut o analiză a stadiului programului de guvernare și s-a constatat că „Guvernul a lucrat mai bine”, chiar dacă „este sub asediu”. Șeful social-democraților a mai arătat că „dincolo de toate criticile și minciunile spuse în spațiul public, că PSD nu-și poate aplica programul de guvernare”, realitatea stă cu totul altfel.

Despre documentul aprobat de CEx al PSD, Dragnea a spus: „Această rezoluție cuprinde sprijin pentru cele două obiective fundamentale ale noastre, exprimate în campanie și care au primit suport popular, și anume în România să se trăiască mai bine, românii să trăiască mai bine și țara să fie dezvoltată și, al doilea obiectiv fundamental, dreptate și stoparea abuzurilor. Nu este o rezoluție îndreptată împotriva lui Iohannis”.

Întrebat la ce se referă sintagma „stat paralel și ilegitim”, care apare de mai multe ori în cuprinsul rezoluției adoptate vineri, dacă este vorba de persoane sau de instituții, Dragnea a răspuns: „Da”.

La insistențele jurnaliștilor, șeful PSD a arătat că despre statul paralel „se vorbește în spațiul public de foarte mult timp”.

Întrebat dacă rezoluția votată de PSD are legătură cu cel de-al treilea dosar penal deschis recent de DNA, dosarul „Tel Drum”, Dragnea a răspuns iritat: „Vreți să spuneți că tot ce se vorbește de peste un an de zile are legătură cu al treilea dosar?”.

Liderul PSD a reacţionat și la criticile preşedintelui Klaus Iohannis, care a declarat, în cursul zilei de vineri, că o persoană cercetată penal nu are ce căuta în conducerea statului.

„El vede şi ştie bine, e la curent demult cu asta. Nu a spus nimic nou. Probabil că numai cei care iau câteva case de la stat prin fals pot sta acolo (în conducerea statului – n.r.)”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a mai spus că rezoluţia adoptată de Comitetul Executiv al PSD la Băile Herculane nu este îndreptată împotriva lui Klaus Iohannis.

Răspunzând unei întrebări, liderul PSD a mai spus că la şedinţa CEx de vineri nu s-a discutat despre luarea unor măsuri împotriva şefului statului. „N-am luat în calcul şi nu luăm în calcul măsuri împotriva preşedintelui”, a adăugat Dragnea.

CEx al PSD a mai decis, în ședința de vineri, să nu fie organizat un miting de amploare, așa cum ceruseră unii social-democrați, printre care Liviu Pleșoianu și Codrin Ștefănescu, dar să fie lăsată filialelor județene și locale posibilitatea de a organiza mitinguri cu tema „România”. Mai multe detalii AICI.

Textul integral al rezoluției adoptate de conducerea PSD:

„Comitetul Executiv al PSD, întrunit în şedinţa din 17 noiembrie 2017, a analizat rezultatele obţinute în cele 10 luni de guvernare precum şi situaţia politică actuală.

Referitor la stadiul îndeplinirii Programului de guvernare, s-a constatat că guvernul a realizat măsurile aferente perioadei analizate, datele fiind sintetizate într-un document public. Acesta atestă îndeplinirea angajamentelor asumate în campania electorală față de români.

În acelaşi timp, PSD a analizat situaţia tensionată prezentă în spaţiul public din cauza numeroaselor informaţii despre abuzurile grave ale unor persoane care activează, au condus sau încă mai conduc instituţii publice de forţă şi care indică în mod clar existenţa unui aşa-numit „Stat Paralel şi Ilegitim”, care încearcă să preia controlul asupra puterii politice, legitim constituită prin alegeri libere şi corecte, reprezentând un pericol de natură să îngrijoreze opinia publică.

PSD constată existenţa mai multor vulnerabilităţi ale statului de drept, care sunt speculate de exponenţii „Statului Paralel şi Ilegitim”, cu scopul de a controla discreţionar puterea politică sau puterea judecătorească. Rezultă că „Statul Paralel şi Ilegitim” foloseşte resursele financiare publice şi instrumentele specifice autorităţii de stat pentru a-i intimida, şantaja sau a-i înlătura pe decidenţii politici care susţin sau promovează modificările legislative menite să readucă puterile statului în matca lor constituţională, în acord cu principiile democratice şi cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Mai mult decât atât, acţiunile din ultima perioadă ale „Statului Paralel şi Ilegitim’’, disimulate sub aşa-numită „luptă anti-corupţie”, au drept scop evident hărţuirea şi, în ultimă instanţă, decapitarea puterii politice legitim alese, pentru ca aceasta să nu îşi poată îndeplini Programul de guvernare angajat în faţa electoratului. Se mizează astfel pe faptul că un eşec în realizarea beneficiilor pentru cetăţeni din Programul de guvernare va diminua şansele în viitoarele scrutine electorale pentru cele două partide politice din Coaliţia de guvernare.

Aşadar, din dorinţa de a deţine controlul asupra puterii politice, „Statul Paralel şi Ilegitim’’ adoptă o conduită anti-naţională şi anti-cetăţenească, fiind dispus să blocheze toate politicile publice de creştere a veniturilor populaţiei, de creare de locuri de muncă, de susţinere a capitalului autohton sau de reformare a Justiţiei.

PSD constată lipsa de reacţie complice a Preşedintelui României în ceea ce priveşte numeroasele încălcări ale Constituţiei României comise de exponenţii ,,Statului Paralel şi Ilegitim’’, începând de la exercitarea unor presiuni asupra puterii judecătoreşti şi până la sfidarea Parlamentului, cu încălcarea deciziilor obligatorii ale Curţii Constituţionale. Tolerând toate aceste abateri grave de la litera şi spiritul Constituţiei, Preşedintele României încalcă una dintre principalele sale atribuţii, respectiv aceea de a „veghea la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor statului”, PSD îşi manifestă susţinerea totală faţă de reformarea sistemului de justiţie, după modelul funcţional european.

În acest context, PSD apreciază efortul presei care a avut şi are un rol esenţial pentru apărarea democraţiei şi a drepturilor fundamentale ale omului. În pofida tuturor presiunilor şi ameninţărilor, au existat posturi de radio şi televiziune, ziare şi publicaţii care au avut curajul să dezvăluie abuzurile ,,Statului Paralel şi Ilegitim’’ şi mecanismele prin care acesta încearcă să confişte puterea legitim aleasă. Fără aceste relatări, multe dintre delictele şi excesele ,,Statului Paralel şi Ilegitim’’ ar fi rămas necunoscute şi ar fi putut prolifera fără niciun fel de rezistenţă din partea opiniei publice.

Având în vedere toate aspectele de mai sus, PSD îşi manifestă susţinerea totală a majorităţii parlamentare PSD-ALDE, pentru adoptarea pachetului de legi care să asigure reformarea sistemului de Justiţie, conform deciziilor CCR şi Directivelor Europene, care să garanteze stoparea abuzurilor şi aplicarea aceloraşi principii de bază care guvernează actul de justiţie în toate țările europene cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Pachetul cu modificările legislative necesare în domeniul justiţiei reprezintă singurul instrument legal, democratic şi constituţional pentru garantarea respectării întocmai a drepturilor fundamentale prevăzute de Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, concretizată în asigurarea unei reale independenţe a judecătorilor pentru exercitarea şi înfăptuirea actului de justiţie.

De asemenea, membrii Comitetului Executiv îşi declară sprijinul pentru Guvern în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor angajate prin programul de guvernare, indiferent de obstacolele ridicate de cei care încearcă să blocheze reformele benefice pentru stat, societate şi cetăţeni”.

