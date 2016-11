PSD a depus la Senat proiectul de lege privind organizarea, in paralel cu alegerile parlamentare, a unui referendum pe tema definirii familiei drept casatoria intre un barbat si o femeie

Senatorii PSD Ovidiu Dontu si Titus Corlatean au depus joi la Senat un proiect de lege pentru organizarea si desfasurarea unui referendum national privind revizuirea Constitutiei si cer dezbaterea in procedura de urgenta, scrie News.ro. Hotnews.ro a anuntat miercuri, in premiera, citand surse politice, ca PSD intentioneaza sa treaca rapid prin Parlament initiativa cetateneasca prin care se doreste ca familia sa fie definita prin Constitutie drept casatoria intre un barbat si o femeie. Miza: referendumul ar urma sa fie organizat odata cu alegerile parlamentare, iar o mai mare participare la vot ar avantaja partidele mari (PSD si PNL) si ar reduce sansele partidelor mici sa intre in Parlament. Initiativa privind definirea familiei drept casatoria intre un barbat si o femeie a primit deja raport favorabil in comisiile de specialitate.

Potrivit surselor HotNews.ro, nu este clar daca PNL sustine organizarea unui referendum in paralel cu alegerile parlamentare. Calculele celor doua mari partide (PSD si PNL) ar fi insa ca o mai mare participare la vot ar reduce drastic sansele partidelor mici sa intre in Parlament: ALDE, PMP si USR. In plus, USR, care are un public mai emancipat, ar avea dificultati sa sustina o astfel de initiativa, fapt care i-ar putea afecta sansele. Nici UDMR nu este avantajat de o asemenea initiativa, care ar putea creste participarea la vot.

Introducerea unei teme emotionale atat de puternice ar introduce inevitabil in campania electorala un subiect fara legatura cu alegerile parlamentare. Discutiile aprinse despre familie vor pune in paranteza aproape orice dezbatere rationala despre programe economice, de guvernare etc.

Proiectul de lege depus de PSD prevede ca cetatenii Romaniei sa fie chemati sa isi exprime vointa, prin vot, in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii propunerii de revizuire, iar cheltuielile pentru organizarea referendumului sa fie suportate de la bugetul de stat pe anul 2016, cerandu-se procedura de urgenta pentru adoptarea legii in Parlament.

Proiectul de lege depus joi la Senat de senatorii PSD Ovidiu Dontu si Titus Corlatean are trei articole.

Potrivit articolului 1, cetatenii Romaniei sunt chemati sa isi exprime vointa prin vot, in cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei, in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii propunerii de revizuire, prevazuta la articolul 151 din Constitutie.

Articolul 2 al propunerii legislative prevede ca persoanele care au dreptul sa participe la referendumul national privind revizuirea Constitutiei, modul de desfasurare a campaniei pentru referendum, organizarea si desfasurarea lui, organizarea si atributiile birourilor electorale, faptele care constituie contraventii si infractiuni precum si modul de constatare si sanctionare a acestora sunt stabilite la articolele 4, 7 precum si capitolele IV, V si VI din Legea 3/2000.

Rezultatul referendumului se stabileste in conformitate cu prevederile articolului 5 si articolului 7 din legea 3/2000.

Articolul 3 din propunerea legislativa mentioneaza ca toate cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei se suporta de la bugetul de stat pe anul 2016.

Initiatorii mentioneaza in expunerea de motive ca organizarea referendumului este reglemnetata de Legea nr. 3/2000, care la articolul 6 si articolul 7, rezervate referendumului pentru revzuirea Constitutiei, prevede obligatia stabilirii prin lege a organizarii si defasurarii fiecarui asemenea referendum.

“Totodata, legea nr. 3/2000 obliga ca prin lege speciala sa se stabileasca obiectul si data referendumului national pentru revizuirea Constitutiei, cu respectarea articolului 151 din Constitutie. In vederea aducerii la indeplinire a acestor dispozitii, a fost elaborat prezentul proiect de lege, pentru organizarea si desfasurarea referendumului pentru revizuire”, arata senatorii PSD.

Initiatorii propun ca proiectul de lege sa fie adoptat in procedura de urgenta.