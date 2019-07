PSD a decis: nu-l sustine pe Tariceanu, vrea candidat propriu la prezidentiale. Noi ministri la Interne si Externe

Conducerea PSD s-a reunit, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, unde au fost abordate mai multe subiecte, printre care si remanierea guvernamentala, fiind inlocuiti doi ministri: de Interne si de Externe.

Inainte de sedinta, Carmen Dan a anuntat ca si-a depus singura demisia din functia de ministru de Interne. Subiectul a fost discutat apoi si votat in sedinta CEX, senatorul PSD Nicolae Moga fiind sustinut pentru preluarea sefiei MAI.

Tot luni, conducerea ALDE a decis sa ii retraga sprijinul lui Teodor Melescanu si sa o propuna in locul lui pe Ramona Manescu. Propunerea a fost acceptata de PSD, urmand ca aceste doua nominalizari sa fie inaintate presedintelui Klaus Iohannis.

In plus, Mihai Fifor, purtatorul de cuvant al PSD, va reveni in Guvern in calitate de vicepremier pentru parteneriate strategice.

De asemenea, PSD a respins prin vot propunerea ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa fie sustinut la alegerile prezidentiale de la finalul anului si a decis ca va avea propriul candidat, urmand ca o eventuala sustinere reciproca sa se faca in turul doi.

ziare.com