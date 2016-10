Protestul unioniștilor continuă dupa o noapte petrecuta in Piata universitatii. Politicienii, chemati sa se pronunte asupra unirii cu Basarabia

Doar 100 din cei peste 2000 de unionişti care au protestat sâmbătă în centrul Bucureştiului au rezistat noaptea trecută în stradă. Şi-au instalat corturi în Piaţa Universităţii şi spun că nu vor pleca de acolo. Între timp, le cer insistent politicienilor să se poziționeze față de unirea cu Basarabia.

Ieri, câţiva dintre manifestanţii care au cerut unirea Republicii Moldova cu România au intrat în conflict cu jandarmii, în momentul în care au încercat să rupă cordonul format în Piaţa Victoriei, ca să ajungă la Guvern. Cinci demonstranţi au fost ridicaţi şi duşi la poliţie.

Cel puţin pentru moment, manifestanţii unionişti care şi-au petrecut noaptea în corturi la Arhitectură au de gând să rămână în Piața Universității.

A fost o noapte grea, destul de rece, dar au primit ceai și apă de la bucureștenii care au trecut pe aici. Au apărut și jandarmii, dar deocamdată nu s-au dat amenzi. Manifestanții știu că nu sunt tocmai în legalitate, dar unul dintre liderii unioniștilor a declarat că are de gând să meargă la Primărie și să ceară totuși autorizație pentru amplasarea corturilor în această zonă.

Ei speră ca și alți oameni să vină și să li se alăture. Așteaptă tineri din București, Ploiești, dar și din alte orașe ale țării. E posibil să ajungă și alți manifestanți de la Chișinău.

Unioniștii sunt deciși ca în această dimineață să facă un tur al partidelor politice care vor intra în cursa electorală din decembrie. Tinerii spun că vor să vorbească cu reprezentanții politici, cu cei ai Parlamentului și ai Guvernului și vor să ajungă chiar la Președinție, pentru ca politicienii să-și asume un proiect de țară care să prevadă unirea în câțiva ani.

„Am venit pregătiţi cu pături, sperăm să vină şi bucureştenii cu un ceai. rămânem cât e nevoie. Nu mai putem să aşteptăm, e e greu de explicat oamenilor cum de la an la an caută… nu e acum momentul, nu e acum. Dar când, când o să murim? (…) Se refuză dialogul din partea Guvernului. Unele partide nu sunt gata să vorbească despre unire, au alte interese – corupţie, necorupţie, ei se îngrijesc de alte lucruri. Nu mai putem, am ajuns la capătul răbdării!”, a declarat George Simion, liderul organizator al mitingului și unul dintre cei amendaţi cu 3000 de lei de jandarmi pentru că a încălcat obligaţiile asumate atunci când a obţinut autorizaţia de protest.

Sâmbătă seara, Platforma Unionistă Acțiunea 2000 a transmis presei un comunicat în care îi provoacă pe politicieni să se poziționeze față de tema unirii cu Moldova. Politicienilor li se dă și un termen limită: până duminică la ora 14:00.

Iată comunicatul integral:

„Dacian Cioloș, Liviu Dragnea, Alina Gorghiu, Călin Popescu-Tăriceanu, Traian Băsescu și Nicușor Dan sunt chemați de unioniștii din stradă să își asume Unirea ca proiect de țară.

Termenul-limită pentru un răspuns din partea liderilor principalelor formațiuni politice din România anunțat de unioniști, este duminică, ora 14:00. Manifestanții care au ridicat baricadă la Piața Universității din București precizează că vor rămâne în stradă până când premierul României și reprezentanții partidelor politice își vor asuma clar că vor susține o Declarație de unire cu Republica Moldova, adoptată de Parlamentul României și că vor trata Unirea ca proiect de țară cu toți pașii concreți aferenți acestui proiect național.

Ne-am săturat ca Unirea să fie tratată demagogic și să fie folosită în campaniile electorale. Vrem fapte, nu vorbe! În Republica Moldova va avea loc un referendum pentru Unire în anul 2018 și viitorul Parlament al României trebuie să vină în întâmpinarea acestei consultări publice prin adoptarea Declarației pentru Unire, a declarat George Simion, președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012.

20.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă la marșul Luptă pentru Basarabia pentru a cere ca Unirea să fie proiectul de țară al României.

Bucureștenii sunt așteptați în Piața Universității, să se alăture baricadei pentru Unire”.

