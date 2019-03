Protestul #sieu la radio si TV: Cine si ce a transmis in cele 15 minute 

Astazi a avut loc marele protest #sieu, in care romani din toata tara au iesit in strada pentru a transmite acelasi mesaj: Romania vrea autostrazi! La Suceava, oamenii s-au adunat la inaugurarea simbolica a primului metru de autostrada, la Cumparatura, in prezenta initiatorului protestului, Stefan Mandachi.

Televiziunile si radiourile nu au ramas indiferente la aceasta manifestatie si s-au alaturat protestului #sieu. Ziare.com a adunat din peisajul media posturile TV si radio care s-au alaturat miscarii #sieu:

Music Channel si H!T Music nu si-au intrerupt emisia din cauza Consiliului National al Audiovizualului (CNA), insa au difuzat timp de 15 minute videoclipuri in care sunt prezentate autostrazi. In plus, in acest interval de timp nu a fost difuzata publicitate, iar in coltul din dreapta jos al ecranului aparea mesajul “#SIEU”.

Si postul de muzica U TV a afisat pe ecran mesajul “Romania vrea autostrazi #sieu”.

Prima TV s-a alaturat, de asemenea, acestei manifestatii si a difuzat un spot in care sunt prezentate date despre situatia infrastructurii rutiere.

Postul B1 TV a afisat urmatorul mesaj:

Digi24 a transmis imagini in direct de la Suceava, Iasi, din Piata Universitatii, precum si de la Ministerul Finantelor, unde oamenii au iesit sa protesteze pentru autostrazi.

Antena 3 l-a avut invitat in platou pe deputatul PSD Liviu Plesoianu, in timp ce pe ecran erau transmise imagini de la protestul din Iasi.

Strada Palatului din Iasi a fost blocata de la ora 15:00 de mii de oameni, care s-au alaturat protestului pentru autostrazi #sieu. Ei au strigat “Vrem autostrada! Si eu”.

La protest a participat si primarul Iasului, Mihai Chirica.

Realitatea TV a transmis imagini live din Piata Universitatii din Capitala, unde peste 200 de studenti s-au strans pentru a protesta. Acestia au afisat un banner enorm pe care scrie: “Elevii, studentii si tinerii vor autostrada”.

Masinile care au trecut pe langa manifestanti au oprit si au claxonat, in semn de sustinere.

Postul TV NCN a afisat mesajul Postul de stiri NCN si reteaua presa buna se alatura campaniei “si noi vrem autostrazi!” si opreste emisia timp de 15 minute, in semn de solidaritate cu toti romanii care vor autostrazi si conditii decente de mobilitate. #sieu

Posturile de radio Rock FM si KISS Fm si-au intrerupt emisiile timp de 15 minute si au afisat acest mesaj pe paginile lor online: