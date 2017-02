UPDATE: Proteste, ziua 6. 175.000 de oameni in Piata Victoriei

Protestele faţă de OUG privind codurile penale continuă duminică, desi aceasta a fost abrogata, zeci de mii de oameni fiind în stradă în Bucureşti şi în alte oraşe.

UPDATE 20.30: 175.000 de oameni la Piata Victoriei.

Sorin Grindeanu a anuntat la Antena 3 ca nu demisioneaza, pentru ca PSD a fost votat de milioane de romani. In paparel, la Romania TV, Dragnea, in studio, a afirmat ca “ordonanta respectiva a fost doar un pretext al celor care au incitat enorm de multa lume de buna credinta sa iasa in strada prin dezinformare”, iar despre proteste ca “modul de organizare, dimensiunea acestor proteste – acesta e un miting politic, cel de la Palatul Victoria. Arata o organizare profesionista, nu e un miting spontan. Cine l-a organizat? E foarte greu sa spun asta acum. Institutiile statului incet incet vor avea aceste informatii, lumea va trebui sa stie”.

Digi 24 anunta ca metroul nu mai opreste in Piata Victoriei din cauza aglomeratiei, dupa cum precizeaza Metrorex. Imaginile prezentate de reporterii postului contrazic insa conducerea de la metroul bucurestean.

UPDATE: 33.000 de oameni in strada la Timisoara, 6.000 la Craiova

ACTUALIZARE 20.00: Numărul protestarilor din Piaţa Victoriei a ajuns la 100.00.

10.000 de ieseni sunt in strada, 7.000 de sibieni. Peste 4.000 de timişoreni s-au adunat din nou, duminică seară, pe platoul din faţa Operei Naţionale, la un nou protest început cu intonarea Imnului Naţional.

Peste 2.000 de persoane protestează, duminică seară, pentru a şasea zi consecutiv, în Piaţa Sfatului, din municipiul Braşov scandând „Uniţi, salvăm, toată România!”, „Demisia! Demisia!”. Protestatarii au anunţat că vor pleca într-un marş prin centrul oraşului.

Peste 500 de constănţeni au început să se strângă şi duminică seară în faţa Prefecturii judeţului, solicitând demisia Guvernului şi scandând lozinci împotriva PSD şi a preşedintelui social-democrat Liviu Dragnea. Ei spun că nu renunţă la proteste până când membrii Executivului nu vor demisiona, adăugând că au fost minţiţi şi că nu mai au încredere în aceşti guvernanţi.

Peste 2.000 de oameni protestează, pentru a şasea zi consecutiv, în Piaţa Unirii, din Iaşi, cei prezenţi cerând demisia Guvernului Grindeanu. Numărul celor care vin în piaţă creşte de la un minut la altul.

La Craiova sunt 1.000 de oameni în stradă.