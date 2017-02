Proteste, ziua 13. 15.000 de manifestanti in Piata Victoriei

A 13-a zi consecutiva de proteste anti-guvernamentale a inceput duminica in Piata Victoriei pe un ger naprasnic. Primele sute de oameni s-au incalzit cu strigarile “ALDE si PSD, aceeasi mizerie”, “Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu”, “Nu plecam acasa, hotii nu ne lasa”. Ca si in alte seri, multe din masinile care trec prin piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere.

Peste 15.000 de oameni, circulatia in fata Guvernului s-a inchis, lumea continua sa vina in grupuri de pe toate bulevardele din jurul Pietei Victoriei.

Atmosfera este uluitoare, transmite HotNews.

Au revenit manechinele lui Dragnea, Grindeanu & co in zeghe. Lumea i-a intampinat cu fluieraturi copioase si strigate: PSD, Ciuma rosie si Hotii!

Dincolo de zona centrala a pietei unde s-au grupat majoritatea oamenilor, multe grupuri sunt în zone laterale, precum Antipa sau Calea Victoriei.