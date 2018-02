Proteste pentru sustinerea lui Kovesi: Tudorel, nu esti iesean, Mars la Dragnea-n Teleorman!

Circa 600 de bucuresteni au iesit in strada in Piata Victoriei, dupa briefingul de presa in care ministrul Justitiei a cerut revocarea lui Kovesi. Oamenii protesteaza si la Cluj, Sibiu, Timisoara.

Circa o suta de persoane s-au adunat joi seara in Piata Unirii din centrul Iasiului, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca cere revocarea sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.

Conform HotNews, manifestantii striga “Tudorel, nu esti iesean, Mars la Dragnea-n Teleorman!”