Proteste organizate duminica si de romanii din strainatate

Aproximativ 150 de romani au protestat duminica si la Edinburgh (Scotia) modificarii Codului Penal in folosul politicienilor corupti.

Zeci de romani au protestat vineri si la Stuttgart, in Germania, cu mesaje impotriva guvernului si a coruptiei. Pe pancartele protestatarilor se putea citi: “Am iesit din casa pentru ca ne pasa”, “Sunteti lasi, sinteti corupti, dar noi suntem tot mai multi” si “The day we give in is the day we die”.

Circa doua de romani au protestat duminica in fata Ambasadei Romaniei din Norvegia, in semn de solidaridate cu romanii din tara. Protestatarii au intonat “Desteapta-te romane!” si au avut pancarte cu mesaje antiguvernamentale si pro-justitie.

Circa o suta de persoane au protestat duminica seara si la Londra, Birmingham, Manchester, in Marea Britanie. Acestia au scandat “Diaspora-i cu voi”, “PSD, ciuma rosie!” si “ALDE, PSD, aceeasi mizerie”.

Proteste au fost duminica si la Paris, Madrid, Bilbao, Roma, Berlin, Munchen, Bruxelles.

Cateva zeci de romani au protestat duminica in Helsinki, capitala Finlandei, pe un ger napraznic, impotriva coruptiei si in sprijinul justitie.

Si la Tampere au protestat circa 20 de romani. Mesajele purtate de romani au fost extrem de creative: “Dragnea vrednic este de inchisoare” sau “Liviule, am stat in frig pentru tine, ia stai si tu la racoare pentru mine!”

Circa 50 de romani au protestat vineri si la Bordeaux, in Franta, in ciuda unui vant foarte puternic, pentru a-si exprima solidaritatea cu protestele din Romania. ”In democratie, hotii stau in puscarie”, scria pe o pancarta purtata de un tanar manifestant.

Un protest anti-coruptie a avut loc duminica in Luxemburg, in fata Ambasadei Romaniei. Cateva zeci de romani care lucreaza in micul Principat au strigat lozinci la adresa guvernului, premierului si liderului PSD, Liviu Dragnea, care a afost principala tinta. Un copil a purtat o pancarta cu textul “Anul asta fac 6 ani. Tot atatia iti doresc si tie, nenea Liviu”, iar un catel purta mesajul “Imi vine sa urlu”.

HotNews