Proteste in Bucuresti si in tara. In fata sediului PSD se striga: Un partid de hoti si mafioti!

Romanii au iesit din nou in strada, duminica seara, pentru a protesta fata de actuala guvernare, principalele motive de nemultumire fiind modificarile la Codul Fiscal, asa-zisa “revolutie fiscala”, si cele la Legile Justitiei.

“M-am saturat sa fiu furat. Mars de la Guvern la Sediul PSD” este denumirea evenimentului organizat pe Facebook, unde 3,6 mii de oameni au bifat ca vor participa, iar aproape 10 mii se aratau interesati.

Proteste au loc si in multe alte orase ale tarii si ale Europei.

In Capitala, oamenii s-au strans in fata Guvernului, de unde au plecat in mars catre sediul PSD, si nu catre Parlament, cum s-a intamplat saptamana trecuta, cand au fost 35.000 de manifestanti in orase din toata tara.

Un protest a avut loc si miercuri, in fata Guvernului in ziua adoptarii “revolutiei fiscale”. Atunci, manifestantii au ales sa protesteze cu suluri de hartie igienica.

“Dragnea, nu uita, maine vii la DNA!”, “Legile voastre, niste dezastre!” se scandeaza la sediul PSD Bucuresti.

Potrivit Realitatea Tv, la Cluj-Napoca sunt aproape 2.000 de protestatari.

Doi protestatari au fost luati de jandarmi in Capitala si urcati in duba. Jandarmii au explicat ca cei doi se fac vinovati de incalcarea Legii 61. Ei au aruncat cu obiecte catre sediul partidului, iar jandarmii le-au explicat ca este interzis prin lege sa arunci cu obiecte in cladiri, ca si pe strada.

Se arunca cu suluri de hartie in curtea PSD. “Dragnea, nu uita noi suntem pieirea ta” este o alta scandare.

Protestatarii au ajuns in fata sediului PSD, unde scandeaza “Hotii, hotii” si “Dragnea, nu uita, maine este ziua ta”, cu referire la faptul ca Dragnea va fi audiat luni la sediul DNA.

“CCR, sluga PSD” si “La puscarie, cu Dragnea la puscarie”, “Dragnea, nu uita, la Jilava e casa ta” si “Cuib de hoti si de mafioti” sunt alte scandari.