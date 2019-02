Proteste in Bucuresti si in tara duminica seara, pentru a sustine protestele magistratilor

Duminica, la ora 19.00, 6.000 de bucuresteni se aflau in strada, pentru a sprijini magistratii din toata tara care protesteaza fata de ordonanta pe legile justitiei. Proteste au loc si in marile orase din tara: Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi, Timisoara, Brasov, Galati, Constanta. In jurul orei 19.30, aproximativ 15.000 de romani au iesit sa protesteze.

Oamenii striga in Piata Victoriei “Abrogati si plecati”!”, “Cinste lor, magistratilor!”, mesaje de sustinere pentru Laura Codruta Kovesi si mesaje anti-Dragnea.

In jur de trei mii de oameni au iesit in strada la Cluj si 5.000 la Sibiu, 1.000 la Iasi.

sursa foto: HotNews