Proteste în București și în țară. 16.000 de oameni sunt în stradă

In Piata Victoriei din Capitala are loc duminica seara un nou protest fata de incercarile actualei puteri PSD-ALDE de a modifica legile Justitiei. Primii ajuns la protest sunt chiar liderii partidelor de opozitie, care au anuntat cu putin timp in urma, intr-o conferinta de presa comuna cu reprezentantii organizatiilor civice, ca vor iesi cu totii in strada: Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos. Manifestatii antiguvernamentale au loc si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.

În țară, cei mai mulți manifestanți sunt la Cluj și Sibiu, câte 2.000 în fiecare dintre cele două orașe. 1000 sunt la Timisoara.

16.000 de oameni protestează în fața Guvernului și în țară, iar numărul lor continuă să crească. Dintre aceștia, 10.000 sunt în Piața Victoriei, conform Digi 24, in timp ce HotNews anunta aproape 15.000.

Atmosfera din Piata aduce aminte de cea de la protestele de la inceputul anului. Multi oameni cu copii, cu animale de companie, cu biciclete sau trotinete, lasere, lanterne, pancarte cu umor.

Crește numărul protestatarilor în țară: 2.000 la Cluj, 1.500 la Sibiu, 350 de la Brașov și 150 la Iasi, Bacau, Galati.

Filosoful Mihai Șora este, la 101 ani, din nou în stradă, la Iași. El a avut un mesaj ferm pentru toți cei care participă la proteste: „Să fie fermi, să rămână pe poziție! Să nu slăbească protestele până nu au câștig de cauză!”.