Proteste in Bucuresti si in mai multe orase

Mii de persoane protestează miercuri seara în Piaţa Victoriei din București si in tara. Aceștia sunt nemulțumiți de modificarea Codului de procedură penală.

O parte dintre ei au protestat la amiaza la Parlament fata de modificarile periculoase aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala.

21.30. Două persoane au fost ridicate de jandarmi şi sancţionate cu amenzi în valoare totală de 4.500 de lei pentru instigare la acţiuni violente cu intenţia de tulburare a adunării publice.

21.00. Protestul de la Piața Victoriei se află în desfășurare, peste 4.500 de oameni protestează acum față de modificarea codurilor penale. Sunt proteste și în Sibiu, 4.000 de protestatari, Iași, 1.000 de oameni, Brașov, 1.000 de oameni, Oradea, 300 de demonstranți și Cluj, 5.000 de oameni.



Oamenii s-au asezat pe carosabil, blocand partial traficul in Piata Victoriei. In scurt timp, insa, jandarmii au intervenit in forta si au inceput sa-i impinga pe oameni cu gardurile in centrul Pietei, ca sa elibereze soseaua.

Protestatarii nu s-au conformat asa ca tensiunea a fost in crestere in fata Guvernului. In jumatate de ora au existat numeroase imbranceli intre jandarmi si protestatari.

Proteste similare au loc si in Iasi, Sibiu, Brasov, Galati si Cluj.

19:35 - “Iesiti din casa daca va pasa” e mesajul Pietei Victoriei pentru romani. Oamenii veniti in fata Guvernului discuta despre modificarile aduse Codului de Procedura Penala si efectele extrem de grave pe care le vor avea asupra fiecarui cetatean, relateaza ziare.com.

Manifestanţii strigă “Hoţii!”, „Nu cedăm!”, ”PSD, ciuma roșie!”, „DNA, să vină să vă ia!” fiind nemulţumiţi de adoptarea în Camera Deputaţilor a modificărilor la Codul de procedură penală, scrie HotNews.