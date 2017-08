Proteste anuntate pentru duminica in Bucuresti, in tara si in Diaspora: Tudorel, lasa Justitia in pace!

Propunerile de modificari la Legile Justitiei anuntate de ministrul Tudorel Toader i-au scos deja pe romani in strada, miercuri seara, iar pentru duminica se anunta proteste si mai mari.

Protestul din Bucuresti se numeste Justitie independenta, nu stat subordonat si este anuntat pentru duminica seara la ora 20:00, in Piata Victoriei.

“Ceea ce a ramas independent din presa sau institutii reactioneaza din nou, fiecare cu propriile instrumente. Acelasi lucru ar trebui sa facem si noi in strada. In strada, pentru ca asta e principala noastra parghie si pentru ca asta a avut efect cu alte ocazii. Suntem probabil cu totii obositi de atatea semnale de alarma, dar e momentul sa reactionam cat putem de ferm. Altfel, putem doar sa ne uitam cum ne transformam resemnati intr-un regim autoritar, asa cum putem doar privi spre Ungaria sau Polonia”, anunta organizatorii.

Acestia propun ca si cei care nu au cum sa ajunga la proteste sa aprinda luminile de la telefon la ora 21.00, oriunde s-ar afla – acasa, la geam sau balcon, in statie, pe strada, in toata tara.

Printre cei care deja si-au anuntat participarea la protest se numara si cantaretul Tudor Chirila.

“Duminica aveam alt program, dar hotii de la Guvern si din Parlament au avut grija sa mi-l schimbe. Pe langa ce vor sa faca astia acum OUG 13 era un mizilic. Daca propunerile lui Toader se adopta ne intoarcem in anii 2000. Eu ma intreb cat tupeu au astia sa vrea sa se intalneasca cu presedintele Frantei cand valorile pe care se presupune ca Macron le reprezinta ei sunt disperati sa le calce in picioare definitiv. Ne aflam in ceasul al doisprezecelea”, a scris Tudor Chirila pe Facebook.

Si la Timisoara oamenii se organizeaza pentru a protesta in Piata Operei, duminica de la ora 19:00. Manifestatia de aici se numeste Tudorel, lasa Justitia in pace!.

La Craiova protestul va incepe de la 20:30 in Piata Mihai Viteazul. Mai sunt anuntate proteste si la Iasi, Brasov, Sibiu, precum si in Diaspora.

De miercuri, de cand ministrul Justitiei a anuntat ce viziune are asupra Justitiei, mai multe proteste au fost organizate si in diaspora.

Amintim ca, miercuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat proiectul de lege prin care vor fi modificate Legile Justitiei, anuntand o serie de schimbari importante pentru procurori si judecatori.

