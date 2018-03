Protest USR in Parlament fata de adoptarea urgenta a Legilor Justitiei in Comisia Iordache

Deputatii Uniunii Salvati Romania (USR) au purtat, marti, in timpul dezbaterilor din Comisia Iordache, tricouri cu mesajul #FaraPenali, intorcand spatele colegilor din banci, in semn de protest fara de adoptarea in ritm alert a modificarilor aduse Legilor Justitiei.

“Nu se respecta chestiuni elementare de bun simt. Este un raport gata scris la o sedinta care nu s-a terminat, acest raport este un fals si nu cuprinde toate amendamentele dezbatute. Intelegem ca vreti sa dati lovitura de gratie Justitiei. Ati administrat o doza de poloniu radioactiv Justitiei, efectele se vor vedea in timp”, a spus deputatul USR Stelian Ion.

Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina la locurile lor, transmite News.ro.

Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, le-a cerut deputatilor USR, din respect, sa nu mai stea cu spatele la colegii din plen.

In vreme ce deputatii USR protestau, PNL a anuntat ca va contesta la CCR modul in care majoritatea PSD-ALDE dezbate si adopta din nou Legile Justitiei.

“PNL va contesta la CCR aceasta maniera prin care dumneavoastra votati prin majoritatea pe care o aveti Legile Justitiei, legea care scoate presedintele din procedura de numire a magistratilor, prin care scoateti la pensie 2.500 de magistrati si salvati dosare (…) “, a declarat liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, insa presedintele de sedinta i-a taiat microfonul, potrivit Mediafax.

Comisia Iordache lucreaza de doua zile la foc continuu. Dupa ce, luni, a votat articolul care prevede ca presedintele Romaniei este eliminat din numirea si revocarea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, marti dimineata au fost adoptate modificarile aduse tuturor Legilor Justitiei.

Astfel, Comisia speciala care a modificat Legile Justitiei a dat marti raport de admitere pentru legea 303/2004 privind statutul magistratilor, legea 303/2004 privind statutul magistratilor si legea 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Luni, Comisia a dat raport la Legea 304/2017.

Nu este primul protest al USR fata de modificarile aduse Legilor Justitiei. Mai multi senatori USR au scos pancarte cu sloganul “Toti pentru Justitie”, in decembrie, cand a inceput dezbaterea pe modificarea Legii 303 privind Statului magistratilor.

In timpul in care deputatii USR protestau in Parlament, in fata forului legislativ se adunasera atunci peste o mie de persoane.