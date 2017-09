Protest cu carti pentru demisia ministrului Pop: “Sa te ajute Dumnezeu, ca mintea nu te ajuta deloc”. “Pune-ti mana pa carte, sa nu va doara la genunche”

Carti de colorat, carti de filosofie, dictionare, analize gramaticale, materiale auxiliare, editii electronice ale Revistei Gazeta Matematica, carti de arta sau pur si simplu beletristica formeaza incet “Biblioteca pentru Pop”, manifestatie in care oameni din tara, dar si din strainatate cer demisia ministrului Educatiei, dupa ce acesta a interzis materialele auxiliare, a tiparit un manual de sport, dar si in urma greselilor de exprimare ale demnitarului. Biblioteca pentru Pop” a adunat carti precum Triumful prostiei”, de Belinda Cannone, “Cum m-am lasat de gandit”, de Hannes Stein, “Istoria prostiei”, James F. Welles, “Istoria culturala a prostiei omenesti”, de Rath-Vegh Istvan.

“Draga cititorule, aceasta carte a fost donata pentru Biblioteca pentru Pop, dedicata lui Pop Liviu Marian, ajuns printr-o eroare ministru al Educatiei. Iti dorim lectura placuta si cu folos”, arata o dedicatie pentru ministrul Educatiei, scrisa pe o carte de Ileana Vupescu.

Scriitorul Alex Tocilescu a donat “Bibliotecii pentru Pop” una dintre cartile sale, “Eu et al”, scriind dedicatia “Domnului ministru Liviu Pop, inca o carte pe care n-o va citi. Cu raceala, Alex Tocilescu”.

“Liviu Pop, nu stii sa scrii, dar dai legi pentru copii?!”, “Copiii iti vor plati pensia, Liviu Pop ministru! Nu-ti bate joc de ei, ca nici ei sa nu-si bata joc de tine…”, “Fara auxiliare, scoala moare”, “Cum sao demisie in 24 de ore. Pentru oricine, din orice domeniu, manual unic pentru to (n) ti”, “Caligula imperator a facut din cal, senator. Dragnea, insa, mai sinistru, a facut din bou, ministru”, “Liviu Pop, nu stii sa scrii… Dar dai legi pentru copii!”, “O mana intinsa care nu spune o poveste nu primeste pomana! O comedie romaneasca in regia lui Liviu Pop”, sunt cateva dintre mesajele de pe pancarte, potrivit imaginilor postate pe pagina de Facebook “Coruptia ucide”