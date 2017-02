Protecția Copilului, sesizată privind prezența copiilor la proteste. Ce spune UNICEF

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului strânge date din teritoriu despre sesizările primite cu privire la părinţii care şi-au dus copiii la proteste, relatează Digi24.

Într-o adresă trimisă în această dimineaţă, Protecţia Copilului cere ca până mâine, la ora 16, direcţiile locale să trimită numărul de sesizări şi ce măsuri au luat în aceste cazuri.

Decizia vine după ce, la Protecţia Copilului, au ajuns mai multe sesizări anonime privind participarea copiilor la manifestaţiile antiguvernamentale.

Un articol din legea pentru protecţia copilului specifică faptul că părinţii nu-şi pot folosi copiii pentru interesul propriu. Articolul a fost invocat de Protecţia Copilului pe 8 februarie, într-un comunicat de presă adresat celor care merg la proteste însoţiţi de copii.

Eeste greu de stabilit care a fost interesul, mai ales în condițiile în care Convenția cu privire la drepturile copiilor prevede că cei mici pot participa la întruniri pașnice.

Convenţia cu privire la drepturile copilului are 42 de articole care se referă strict la drepturile copilului. Aceste articole sunt clasificate în trei mari categorii: drepturi de protecție, drepturi de dezvoltare și drepturi de participare:

Art. 2

Drepturile tuturor copiilor trebuie respectate, indiferent de rasa, etnia sau naţionalitatea fiecăruia, de culoarea pielii, de limba vorbită, de religia practicată, indiferent dacă sunt fete sau băieţi. Copiii trebuie să fie protejaţi împotriva oricărei forme de discriminare.

Art. 6

Orice copil are dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare.

Art. 7, 8

Orice copil are dreptul la un nume, la o naţionalitate, are dreptul, în măsura posibilului, să-şi cunoască părinţii şi să fie îngrijit de aceştia.

Art. 12, 13, 14, 15

Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte. Copiii au dreptul de a se informa, de a fi ascultaţi.

Orice copil are dreptul la libertatea de a gândi, de a avea o religie, de a participa la întruniri paşnice care nu încalcă drepturile celorlalţi.

Art. 24

Copiilor trebuie să li se asigure condiţii pentru a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă şi de a beneficia de servicii medicale şi de recuperare. Părinţii lor vor fi informaţi despre avantajele alăptării, ale igienei şi curăţeniei mediului înconjurător, despre modalităţile de prevenire a accidentelor şi a practicilor dăunătoare sănătăţii copiilor.

Art. 28, 29

Copiii au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure egalitatea de şanse şi dezvoltarea personalităţii lor. Ei au dreptul la învăţământ primar obligatoriu şi gratuit, la asigurarea accesului la liceu şi facultate, la servicii de informare şi orientare şcolară şi profesională.

Art. 30

Copilul care are altă etnie, religie, vorbeşte altă limbă decât majoritatea are dreptul la viaţă culturală proprie, are dreptul să îşi declare apartenenţa religioasă şi să practice propria religie. Are, de asemenea, dreptul de a folosi limba proprie.

Art. 19, 34, 36, 37, 39

Copiii trebuie protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare, împotriva violenţei, abuzului, abandonului şi a altor tratamente dăunătoare.