Proiect: De la 1 ianuarie, niciun medic nu mai plateste impozit pe venit

Ministerul de Finante are in vedere ca toti medicii sa fie scutiti de impozit incepand cu 1 ianuarie 2018, masura prevazuta de altfel si in programul de guvernare al PSD.

In mai 2017, Liviu Dragnea a promis ca, pentru orice medic, impozitul pe salariu va fi zero din ianuarie 2018. Acum insa este prima data cand se face si un proiect concret in acest sens.

Asadar, noul proiect de ordonanta pentru modificarea si completarea Codului Fiscal, publicat in aceasta saptamana pe site-ul Ministerului de Finante, introduce medicii in categoriile scutite de impozit alaturi de persoane cu handicap, programatori IT si cercetatori.

Astfel, la articolul 60 din Codul Fiscal, unde sunt precizate categoriile scutite de impozitul pe venit, se adauga un nou punct, cu urmatorul cuprins:

“Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor precum si din activitati independente din exercitarea profesiei de medic, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului finantelor publice.”

Masura ar urma sa se aplice incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Impozitul pe venit este acum o cota unica de 16%, dar Guvernul promite ca va scadea la 10%, tot de la 1 ianuarie. O promisiune in acest sens a fost facuta cel mai recent chiar ieri de Calin Popescu Tariceanu.

