Proiect al Guvernului: Evaziunea fiscala mai mica de 50.000 de lei nu va mai fi pedepsita penal

Evaziunea fiscala nu va mai fi sanctionata penal daca prejudiciul nu depaseste 50.000 de lei, iar vinovatul plateste suma restanta. Prevederea face parte dintr-un proiect de modificare a legii, care a fost miercuri discutat in Guvern in prima lectura.

Ministrul de Finante, Anca Dragu, a precizat ca proiectul a fost initiat de catre doua ministere, cel al Finantelor si cel de Justitie.

“Aceste modificari vizeaza actualizarea unor prevederi sau mai degraba corelarea unor prevederi din Legea evaziunii fiscale cu Codul Penal, Codul de Procedura Penala si Codul de Procedura Fiscala”, a spus Dragu.

In esenta, cei care au comis evaziune fiscala in cuantum de cel mult 50.000 de lei vor putea scapa de sanctiunea penala daca platesc prejuduciul adus bugetului de stat prin neplata impozitelor pana la primul termen de judecata.

Astfel, mica evaziune nu este dezincriminata in sine, dar sunt precizate conditiile in care pedeapsa penala nu mai este aplicata.

“Actiunea penala incepe, ANAF trimite catre Parchete aceste dosare, procurorii incep actiunea penala si fac ancheta. Daca pana la primul termen persoana care este acuzata de evaziune fiscala de pana la 50.000 de lei plateste suma si toate penalitatile, o singura data, atunci dosarul se inchide”, a detaliat ministrul de Finante, adaugand ca de acest tip de clementa o persoana poate beneficia doar o data la cinci ani.

Dragu a aratat ca modificarea are ca scop eficientizarea combaterii evaziunii in conditiile in care dosarele de mica evaziune consuma prea multe resurse din partea statului in raport cu beneficiile obtinute.

“Sunt peste 50% din dosare au ca prejudiciu sume foarte mici, cam 1% din totalul prejudiciilor. Asta inseamna o ineficienta foarte mare pentru toate institutiile care trebuie sa combata evaziunea. Un prejudiciu sub 50.000 de lei presupune instrumentarea dosarului, salarii, cheltuieli de functionare ale acestor institutii”, a afirmat ministrul.

Ea a exclus ca de aceste prevederi sa beneficieze si cei care se fac vinovati de evaziune fiscala de peste 50.000 de lei, cazuri in care se plica prevederile Codului Penal.